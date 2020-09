El Unicaja cierra la pretemporada ante el Coosur Real Betis en la Copa de Andalucía

El Unicaja, tras una pretemporada decepcionante en lo deportivo y extremadamente adversa en cuanto a lesiones, cierra este domingo en el Martín Carpena (13 horas/Andalucía TV) los amistosos de preparación midiéndose al Coosur Real Betis, en la Copa de Andalucía 2020.

El partido, a puerta cerrada, llega menos de 48 horas después del nuevo traspié de los de Luis Casimiro en esta etapa de preparación, la noche del viernes, en Benahavís, contra el Herbalife.

El equipo no acaba de arrancar. Precisamente ante el mismo rival de hoy, en el primer amistoso de la pretemporada, fue cuando mejor jugó y cuando firmó su única victoria. A partir de ahí, el Unicaja solo ha mostrado dudas, irregularidad, inconsistencia y falta de recursos, más allá de los lanzamientos triples (27 contra los canarios). Sobre todo el juego interior sigue siendo un lunar serio para los verdes.

Darío Brizuela, lesionado en el calentamiento previo al partido del viernes, definitivamente no tiene una lesión grave. Sufrió molestias en los isquios, se fue rápidamente para Málaga, pero las pruebas descartaron una rotura que habría sido letal. Descansará en el derbi, pero no debe tener ningún problema para estar apto el próximo fin de semana para arrancar la temporada liguera frente al Joventut, en el Olímpico de Badalona.

La verdad es que las sensaciones que está transmitiendo el equipo en esta fase de preparación no son nada buenas. Escuchar a Luis Casimiro, tranquilo, explicando que no hay que sacar conclusiones ni para bien ni para mal de estos resultados, la verdad es que reconforta. Él sabe bien cómo está su equipo y hasta dónde puede llegar. Y si él no se pone nervioso, los demás tampoco debemos alarmarnos... supongo.

La verdad es que, visto lo visto, lo mejor es que acabe ya esto y empiecen la Liga y la Eurocup. De momento, por delante tenemos los 40 últimos minutos antes del inicio de la Liga. Un partido que se tenía que haber jugado el martes pasado, que fue aplazado por dos positivos por COVID-19 en el equipo sevillano y que este mediodía debe servir para que el Unicaja recupere las sensaciones perdidas. Ojalá.