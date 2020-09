El Unicaja despide la pretemporada con mejor cara

El Unicaja despidió la pretemporada este domingo con un triunfo ante el Coosur Real Betis en la Copa de Andalucía, que le permite sumar un nuevo título autonómico a su palmarés y, sobre todo, cambiar la dinámica perdedora de los últimos amistosos en los que ni ganó ni jugó bien.

A una semana mal contada para que arranque la Liga Endesa, que para los verdes será en Badalona, el Unicaja sigue muy irregular. Tiene una buena pareja de bases y mucha artillería en el perímetro, pero muy poca pegada en la pintura. Lo mejor, mirando al futuro próximo, es el infinito margen de mejora que tiene con las incorporaciones sucesivas que tendrá desde la enfermería de Darío Brizuela (se le espera ya para el próximo fin de semana), Carlos Suárez, Jaime Fernández y Dragan Milosavljevic. Pero mientras llegan esos "refuerzos" habrá que pelear mucho para ir sumando triunfos en ACB y en Europa.

El Unicaja arrancó el partido con cuatro triples, 12-9. ¿Alguien sorprendido?... Seguro que no. Después de 5 partidos amistosos y un mes largo de pretemporada si hay algo claro de este nuevo proyecto del Unicaja es que la fuerza de este equipo está en la línea de 3. Hay mucha dinamita por fuera, todos los exteriores y varios de los que juegan por dentro son una amenaza seria desde el 6.75. El juego ofensivo de los verdes tiene como primera opción lanzar de 3, como segunda opción tirar un triple, como tercera opción buscar un lanzamiento desde el 6,75 y a partir de ahí, si no se dan las opciones "a", "b" o "c", entonces buscar una penetración o un balón interior. Este es el libro de estilo de los de Los Guindos para la temporada que está a punto de arrancar.

Parece más que evidente que el éxito del Unicaja 2020/2021 estará en su capacidad para meter desde el perímetro. El día que entren los triples ni el mejor Fenerbahce de Obradovic podría plantarle cara. Pero el día que no entren los triples, una buena versión del CB Marbella de la LEB Plata podría hacerle pupa. Esa es la sensación, al menos, que nos deja esta fase de preparación.

Los verdes aprovecharon su acierto exterior en los primeros minutos para ponerse por delante en el marcador, 19-12. El equipo de Casimiro dominó siempre, aunque con el rival haciendo la goma y sin dejar a los verdes tener una gran ventaja a su favor. El partido alcanzó el descanso con 45-38 y todo por decidir.

Esta vez el tercer cuarto no fue una rémora. Al contrario, el equipo cajista aprovechó la vuelta del intermedio para romper el partido. Once arriba (55-44), 13 arriba (57-44), 14 arriba (62-48)... El Unicaja pudo al fin demostrar la sideral diferencia de plantillas que hay esta temporada entre el Unicaja y un Coosur Real Betis que, por lo visto en este partido, deberá mejorar muchísimo para ser competitivo en esta Liga. Tiene el bueno de Curro Segura tarea de la buena para convertir a este grupo internacional de jugadores (un solo nacional, Pablo Almazán) en un equipo serio de baloncesto. Es un gran técnico y seguro que acabará sacando petróleo de este grupo.

El partido arrancó el último cuarto con 69-54 para los verdes y la sensación de partido finiquitado. Casimiro dio minutos al júnior Yannick Nzosa, una de las caras más amables de esta pretemporada. Los minutos de la basura sirvieron para hacer algunas pruebas... y poco más.

Se acabó la pretemporada. Gracias a Dios. El sábado que viene, a las 18 horas, Joventut-Unicaja. Ahí ya no habrá pruebas, todo será en serio. Y en una temporada que empieza el próximo fin de seman, pero que no se sabe ni cómo ni cuándo va a acabar, sería bueno ir a tope desde el primer partido por si hay parón o aplazamiento por culpa del p _ _ o virus, para que el equipo esté siempre lo más arriba posible... Por si acaso.