Unicaja: Segundo asalto ante un gigante

Sin margen para pensar demasiado. Con la segunda jornada de Liga Endesa vuelve el baloncesto liguero al Carpena, seis meses después. Esta noche, a las 21:45 horas, el infierno verde reabre sus puertas después de su último partido, allá por marzo, que acabó con derrota ante el Real Madrid justo una semana después de perder la final de Copa ACB. No será tanto un infierno sonoro sin público, justo en el día que más se necesita. El Barça de Jasikevicius, un transatlántico de Europa, pondrá a prueba los límites del equipo malagueño.

Al Martín Carpena llega un equipo plagado de estrellas, con un viejo conocido en los banquillos. La destitución de Svetislav Pesic dio paso al regreso de Sarunas Jasikevicius. Con su llegada, se produjeron las salidas de Ante Tomic y Pau Ribas hacia Badalona y otras como Delaney, Pangos, Marsh o Aleix Font. El fichaje estelar no ha sido finalmente Pau Gasol, del que se rumoreaba que volvería al Palau donde destacó antes de convertirse en estrella. Pero sí ha llegado uno de los bases más codiciados de Europa, el griego Nik Calathes. Con la dirección del ex de Panathinaikos y los ya presentes, con Mirotic a la cabeza, son una de las plantillas más potentes del continente europeo. Kyle Kuric es la única baja sensible de los culés, por lesión.

Los aficionados se lamentan del casi inexistente juego interior cajista, tanto en rebotes como en anotación. Otra de la que preocuparse es esa dependencia exagerada de la línea del 6'75. Y, al menos, contra la Penya no funcionó (6 de 18 triples, con un 33% de acierto). Tendrán los de Luis Casimiro que mostrar más variantes en ataque si quieren mantenerse en el partido y pelearlo hasta el final. El Unicaja-Barça ha sido en los últimos tres años un motivo de alegría para la masa social. Los números dicen que las últimas tres visitas de los azulgranas al Carpena acabaron en victoria para los locales. El último triunfo del Barça fue en diciembre de 2015 (77-81). Los datos son datos, pero las sensaciones reflejadas en las anteriores temporadas son siempre de competirles de tú a tú hasta ganarles el partido.

Ambos equipos se miden en la pista malagueña llegando por caminos distintos. El Unicaja, inmerso en muchas dudas después de caer derrotado y con Carlos Suárez sin estar recuperado de su rotura fibrilar. El Barça, habiendo ganado al San Pablo Burgos (89-86) en un partido disputado, con 64 puntos anotados entre Mirotic (22), Abrines (22) y Oriola (20) y capturando, dicho sea de paso, 40 rebotes (23 defensivos y 17 ofensivos). Brandon Davies, Víctor Claver, Oriola, Mirotic, Pustovyi, Hanga y Rolands Smits superan los dos metros. Tienen sobrado juego interior y anotación exterior muy peligrosa. Se necesitará un partido casi perfecto para tumbar al gigante. Cuestión de resiliencia.