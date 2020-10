Casimiro: "Son mis jugadores y tengo que defenderlos a muerte"

Escuece y mucho todavía la derrota en el Carpena ante el BAXI Manresa, más por las formas que por el resultado. La imagen del equipo multiplicó la desconfianza de la afición, y el tema de la previa no podía ser otro que ese. "A nivel público estoy con mis jugadores, tengo que defenderlos a muerte. Que nadie busque en mí una fisura para señalar a alguien o pueda decir lo que se necesita o no a nivel público. Son mis jugadores y estoy con ellos", defendía Casimiro.

El entrenador manchego tuvo rememorar el partido anterior, una vez cuestionada la actitud de sus jugadores en los tres primeros cuartos ante el Manresa. "Es cierto que no hemos tenido la intensidad o energía adecuada, pero la falta de actitud no es eso, es cuando no se quieren hacer las cosas. Todos los jugadores quieren hacer las cosas bien, pero a veces no salen. Hay actitud pero a veces nos falta energía, intensidad y actividad. Hay que decir también que Manresa estuvo muy bien en los últimos tiros de últimos segundos de posesión y metieron canastones. Entre 9 y 12 puntos de ese tipo de tiros. Si no están tan acertados, a pesar de nuestros errores, podíamos haber competido mejor y ganar", justificó.

"Estamos trabajando en todo tipo de cosas. Sabemos de las dificultades que estamos teniendo en algunos aspectos del juego y estamos trabajando para corregirlo, para que tengamos continuidad, intensidad durante más parte del partido, para tener estabilidad", admitía el técnico del Unicaja, que volvió a insistir en la necesidad de mejorar en el rebote, "un problema de todos".

"Cuando se gana, ganamos todos. Si se pierde, perdemos todos. Por mi trayectoria, que es larga, nunca voy a dejar señalado a nadie ni voy a decir lo que necesita el equipo, otra cosa es a nivel interno. No es cuestión de uno o dos jugadores, es cuestión de equipo y como equipo tenemos que resolver", zanjó sobre las dudas fijadas en algunos jugadores como Deon Thompson, Gerun o Rubén Guerrero.

Reflexiones aparte, tocaba analizar al rival próximo en la seguda jornada de Eurocup. "El Mornar Bar es un equipo con muchos jugadores conocidos y de gran talento como Pullen, Kenny Gabriel, Lukovic o Bjelica. Viene de jugar muy bien en la primera parte en Alemania (jugaron la primera jornada en Ulm) y tienen mucha calidad individual, con jugadores muy peligrosos, además de ser una cancha complicada por el viaje. Esperamos que el equipo pueda estar a buen nivel", apuntó el entrenador. Con toda la necesidad de alejar el recelo instalado en la marea verde, el Unicaja vuelve a la competición europea obligado a seguir ganando este martes a las 18:00 horas (DAZN).