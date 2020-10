Partido trampa en Montenegro

A orillas del Mar Adriático, en la localidad montenegrina de Bar, el Unicaja vuelve esta tarde (18 horas) a la competición, en la que será segunda entrega de la primera fase de la Eurocup, esa competición que es objetivo prioritario para el club de Los Guindos, en su intención de regresar a la Euroliga el próximo verano.

En medio de mucho run-run, tras una dolorosa derrota ante el Baxi Manresa y con todos los focos apuntando a Deon Thompson, cada vez más cuestionado dentro y fuera del equipo, el Unicaja tiene por delante esta tarde 40 minutos para rearmar su maltrecha moral y para dar otro paso al frente más en Europa.

Pero ¡ojo!, estamos ante un partido «trampa». Por historia, por talento y por presupuesto, el Unicaja debe ganar sí o sí en Montenegro a este KK Mornar. Cualquier otra cosa sería una sorpresa, teniendo en cuenta que están frente a frente, un equipo invitado a última hora para cubrir la vacante del Maccabi Rishon israelí (ellos) y uno de los máximos favoritos al triunfo final (los nuestros). Pero me da que el rival no lo va a poner nada fácil. Es un equipo muy veterano, con 8 jugadores por encima de los 30 años y con varios nombres propios que nos suenan a todos, como Jacob Pullen, Kenny Gabriel o Milko Bjelica, que mancos, precisamente, no son ninguno.

El equipo balcánico debutó hace una semana en la 7DAYS Eurocup con derrota en la pista del Ratiopharm Ulm alemán por 84 a 76, encuentro en el que los balcánicos fueron superiores en la primera parte, aunque después no aguantaron el ritmo de su rival, y en el que destacó Isaiah Whitehead, con 25 puntos y 5 triples. En la Liga ABA todavía no ha disputado ningún encuentro, ya que debutarán en la cancha del KK Zadar este próximo viernes.

El Mornar sabe que el «secreto» de su éxito en esta Eurocup 2020/2021 pasa por hacer de su pabellón un fortín. Por eso para ganar hoy en el Adriático montenegrino habrá que hacerlo bien, desde luego, mucho mejor que el sábado pasado ante el Manresa. Si no...

El equipo viajó ayer en vuelo chárter con Carlos Suárez como novedad respecto al primer partido del grupo de la semana pasada. El «capi» está de vuelta, aunque muy lejos de su mejor estado de forma. De momento ayudará a dar refresco a sus compañeros, pero tampoco se le puede pedir mucho más.

La cita es a las 18 horas, con las cámaras de DAZN en directo en el Topolica Sports Hall de Bar, en la costa de Montenegro.