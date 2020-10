Casimiro: "Tenemos armas y herramientas suficientes para jugar bien al baloncesto"

En pleno huracán traducido en 4 derrotas en 6 partidos y una imagen que invita al pesimismo, Luis Casimiro responde. El entrenador habló para los micrófonos de Radio Marca Málaga y realizó un diagnóstico de su equipo. ¿Qué le está pasando al Unicaja? «El equipo está falto de confianza, en ningún momento es problema de actitud ni de motivación. Son problemas que iremos solucionando», reflexionó.

La derrota ante Manresa en casa reavivó el fuego y la imagen del equipo contra el Mornar Bar terminó de dinamitar la situación. Casimiro se mostró consciente de la cruda actualidad. «No estamos haciendo buen baloncesto en rebote, ni en defensa ni en ataque. Hay que ser más sólidos, tener mejor lectura de lo que está pasando en la cancha, mejorar el posicionamiento, la agresividad», y profundiza: «No tenemos el ritmo de ataque que queremos, producto posiblemente de que estamos teniendo problemas en el rebote. Cuando juguemos con mayor fluidez y estemos menos obligados a anotar será porque en defensa y en el rebote estemos más sólidos, y así vamos a poder tirar más de tres. Eso daría a los pívots más oportunidades para combinar, para generar ventaja desde fuera hacia dentro».

Defiende que el núcleo sigue siendo el mismo y reconoce que es más un episodio de malas sensaciones de todo el conjunto. «Nuestro juego interior es el mismo que llegó a la final de la Copa del Rey, a excepción de Elegar. Y hemos incorporado a Abromaitis. A nivel de idea baloncestística es más o menos la misma, todo es similar al año pasado. Al final, somos un equipo joven y pueden sentirse presionados cuando no salen las cosas. Aunque esto no es excusa», declaró.

El entrenador, cuestionado por varios nombres del equipo entre los que se encuentra Deon Thompson, insiste en no señalar en público.«No voy a dejar en evidencia a ningún jugador mío en público. Los jugadores pueden decir que eso lo hago de puertas hacia dentro. Soy exigente con ellos, les digo las cosas enérgicamente y a veces con cierta agresividad», argumentó, aunque dejó un matiz para los más críticos con la zona interior. «Se tiende a decir que si falla el rebote la culpa es de los hombres altos. Y no es así. El baloncesto es completo: tienen que defender los cinco, rebotear los cinco y hacer de todo los cinco».

La ola de desconfianza en la afición verde y el deseo general de que hayan cambios en el club apremian al equipo, que visitará Gran Canaria el domingo en otro 'match ball' de Liga ACB. «Tenemos que trabajar los pequeños detalles. A este equipo no se le ha podido olvidar jugar al baloncesto», dijo Luis. Se necesita una reacción de inmediato.