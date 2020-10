Parece casi imposible, pero...

Los verdes, obligados a mejorar para tratar de ser competitivos en cancha taronja

Parece imposible a día de hoy que el Unicaja pueda plantar cara al Valencia Basket en La Fonteta. La dinámica de los taronja, líderes de la Euroliga después de arrasar este jueves al Real Madrid en el WiZink Center, choca con la realidad baloncestística actual de un Unicaja vapuleado en la Eurocup por el Mornar Bar de Montenegro y que en la Liga Endesa firma un pobre balance de 1-3, que le tiene a las puertas de la zona de descenso a la LEB Oro.

Parece imposible, sí. Pero al Unicaja siempre le ha ido la marcha y esta tarde-noche (20 horas/Movistar Deportes-Dial 53) tiene una oportunidad preciosa de dar un golpe encima de la mesa acallando bocas y haciendo saltar todas las apuestas, si es capaz de ganar en La Fonteta.

Ha sido una semana dura en Los Guindos. Derrota el pasado «finde» en casa con el BAXI Manresa y derrota entre semana en la visita a la costa adriática montenegrina. Dos traspié duros, con penosa imagen incluida, que han recrudecido las críticas de los aficionados en las redes sociales hacia todo lo que se mueve: presidente, entrenador y/o plantilla.

De momento, el club mantiene su postura firme de apostar por lo que hay. A pesar de la presión de alrededor, no ha habido cambios y los mismos protagonistas que no han estado a la altura de las circunstancias en los últimos partidos, son los que deberán reivindicarse hoy y demostrar que todos esos ceros que acumulan en sus respectivas cuentas corrientes cada final de mes no son un «regalo» de Unicaja.

Está claro que para que haya «milagro» deberán cambiar muchas cosas de forma radical. Los bases, sobre todo Mekel, deben recuperar la frescura de meses atrás para circular el balón al sitio necesario, los exteriores deben estar finos en sus lanzamientos y mejorar un 200% su actitud en defensa y los de dentro, con que aparezca alguno, ya nos conformamos y sería un paso adelante para la competitividad del equipo.

Siempre es mal momento para ir a La Fonteta, pero en este caso se agranda la dificultad porque el rival está de dulce. La exhibición del Valencia Basket en la cancha del Real Madrid hace menos de 72 horas pone en alerta al Unicaja. Dubljevic, Williams, Kalinic, Prepelic, San Emeterio, Tobey... La verdad es que el elenco de los naranjas asusta. Por los nombres y por el buen estado de forma que están mostrando en este arranque de temporada.

El interior montenegrino sigue siendo, un curso más, el faro de los valencianos, promediando 12,5 puntos, 5,5 rebotes, 2 asistencias para 15,8 de valoración. Clásicos como Sam Van Rossom (11 puntos, 2,7 asistencias, 13 de valoración) y Fernando San Emeterio (6,8 puntos, 9,5 de valoración) son otros de los puntales del cuadro naranja, que ha añadido a su plantilla más talento en la figura de Nikola Kalinic (8,5 puntos, 11,8 de valoración), el máximo anotador de la pasada campaña en la ACB, Klemen Prepelic (9,5 puntos), el versátil exterior Martin Hermannsson, sobrino del excajista Jon Stefansson (7,5 tantos) y el ala-pívot Derrick Williams, que suman a Louis Labeyrie y Mike Tobey en la zona un año más.

A nivel estadístico, los de Jaume Ponsarnau son el 4º conjunto más valorado de la Liga Endesa (96,50), el 3º en porcentaje de tiros de 2 (60,74%), y el 4º en tiros libres anotados por encuentro (15,50) con el tercer mejor porcentaje (83,78%).

A ver qué Unicaja vemos hoy en Valencia. Es un partido con mucho que ganar... pero también con mucho que perder. Y es que un hipotético balance de 1-4 en la clasificación, tras cinco jornadas de Liga, pondría el billete para la Copa del Rey del próximo mes de febrero muy, muy, muy cuesta arriba.