La Isla de las lamentaciones

Fran Vázquez y Earl Calloway intentan que Uros Slokar no anote, en un partido en el Gran Canaria Arena. EFE

Los verdes, que no ganan en Las Palmas desde 2014, visitan mañana el Gran Canaria Arena, a partir de las 20 horas.

Si nos atenemos a las estadísticas, el Unicaja tiene este fin de semana uno de los desplazamientos más difíciles de toda la temporada. Y no es que visite al Real Madrid, al Barça, al Baskonia o al Valencia Basket. Su rival será el Herbalife Gran Canaria en Las Palmas. Pero es que ir a jugar a la capital canaria se ha convertido en la última década en un verdadero suplicio para los intereses verdes. En las últimas once temporadas, diez visitas (el curso pasado no se jugó el partido por la pandemia) a la pista del Herbalife y solo una victoria, la campaña 2014/2015, 67-74. Lo demás, derrotas y más derrotas, alguna de ellas, por cierto, demasiado fea por la forma y por la diferencia.

La verdad es que ni el vetusto Centro Insular de Deportes, antes, ni ahora el moderno (y fresquito) Gran Canaria Arena se le han dado bien al Unicaja. De hecho, desde que el Herbalife Gran Canaria se mudó a su nueva instalación, la campaña 2012/2013, el Unicaja solo acumula la victoria antes mencionada de octubre de 2014 .

Es curioso que el Unicaja tenga mucho mejor balance de resultados en el Palau Blaugrana del Barça, en La Fonteta del Valencia Basket o en el Buesa Arena del Baskonia, en esta última década, que en sus viajes a Las Palmas. Solo en WiZink Center del Real Madrid ha sido más esquivo para el Unicaja en los últimos años, ya que no gana en la capital de España a los merengues, en Liga Regular, desde enero de 2006, hace ya la friolera de casi 14 años.

Cuando mañana salte al parqué del Gran Canaria Arena el equipo verde, se cumplirán casi seis años del último triunfo cajista en Las Palmas. Fue el 26 de octubre de 2014. Aquel día, el Unicaja de Joan Plaza se impuso 67-74 al Herbalife Gran Canaria de Aito García Reneses. Un exclaretiano, Ryan Toolson, fue el máximo anotador cajista, con 18 puntos. Jayson Granger y Will Thomas aportaron 11 cada uno. Por parte local, Tomás Bellas, con 14 puntos, fue el más acertado de los isleños.

Desde entonces, cuatro visitas a la cancha de los claretianos y otras tantas derrotas: 98-65 (15/16), 76-71 (16/17), 76-55 (17/18) y 85-76 (18/19). Y antes de esa victoria de la 14/15, cinco derrotas más seguidas: 67-65 (13/14), 70-63 (12/13), 60-49 (11/12), 89-84 (10/11) y 91-74 (09/10).

Dicen que las estadísticas están para romperlas. El Unicaja tiene mañana la oportunidad de mejorar esos números tan esquivos. El partido entre el Herbalife y el Unicaja arrancará a las 20 horas en Las Palmas de Gran Canaria, una particular «isla de las lamentaciones» para el Unicaja de un tiempo a esta parte.