"El Unicaja tiene buenos tiradores y juega muy bien al contraataque"

Natural de Caserta, el actual técnico del próximo rival de Unicaja en Eurocup, el Germani Brescia, conoce bien el baloncesto español tras su paso como jugador en Las Palmas y Murcia. También ha compartido equipo y vivencias con uno de los italianos más destacados del basket a nivel malagueño, español e internacional: Sergio Scariolo. Ahora, Vincenzo Esposito lleva la batuta del conjunto de Brescia, una cenicienta en esta Eurocup que también está sufriendo en primera persona los estragos de la pandemia del coronavirus. El entrenador analiza el choque de mañana.

Esta semana, el conjunto de Luis Casimiro tiene un nuevo examen en el que confirmar los brotes verdes vistos en la última semana. Mañana toca medir fuerzas en Eurocup ante el Germani Brescia. El conjunto italiano es el penúltimo clasificado en el grupo B y viene con bajas por lesión y coronavirus, pero visto lo visto en lo que llevamos de temporada, Unicaja ni debe ni puede subestimar a ningún rival. Para conocer el estado de forma del conjunto italiano, La Opinión de Málaga ha charlado con el técnico del conjunto transalpino, Vincenzo Esposito.



En estos momentos es complicado evitar el tema del Covid-19 en cualquier conversación. Pero en clave baloncestística, ¿cree que la Eurocup va a poder desarrollarse sin parones?

Realmente no sabemos cómo va a seguir todo, cada semana la situación es un poco diferente. No quiero decir tampoco que va empeorando, pero lo vemos en la vida real y todo puede ser. Ya se han visto partidos que no se han podido jugar por equipos sin jugadores suficientes sanos. Euroliga y Eurocup están intentando hacerlo lo mejor posible, pero todo puede pasar, esa una situación mundial en lo que lo más importante es la salud de la gente. Solo tenemos que esperar que las cosas vayan mejorando y lo repito que lo más importante, que espero que en la Euroliga y Eurocup piensen lo mismo, es la salud de las personas.

¿Qué cree que debe hacer el Brescia para ganar mañana en el Martín Carpena?

Nosotros en estos momentos estamos más preocupados en mejorar nuestras situación, más que ocuparnos de nuestros rivales. Hemos tenido un montón de retraso entre jugadores que han tenido problemas cuando llegaron por el Covid, han empezado por retraso a trabajar, ahora tenemos dos jugadores lesionados que estarán fuera dos semanas más€ Es demasiado complicado en estos momentos mantener una línea constante de juego, sobre todo jugando cada 2-3 días. Ayer empezamos a preparar el partido contra el Unicaja, que es un equipo que tiene jugadores con experiencia a nivel europeo. Es un equipo que tiene buenos tiradores y que juegan muy bien al contraataque, en las transiciones. Así que primero tenemos que llegar en la mejor condición física posible y luego intentar parar su juego de Pick and Roll.

Entonces, ¿qué es lo que más le preocupa de este Unicaja?

Como te decía, realmente lo que más me preocupa es nuestra condición física. Tenemos un roster de menos de 10 jugadores. En Eurocup tener una plantilla no muy larga es una complicación constante, puedes jugar bien uno o dos cuartos pero mantener la intensidad y calidad de juego en 40 minutos es muy muy complicado. También en la liga italiana que, como la ACB, es muy dura. No me preocupa solo la capacidad y el talento de Unicaja, sino la nuestra de resistir y poder jugar nuestro baloncesto 40 minutos.

¿Está de acuerdo en que Unicaja es uno de los favoritos a ganar esta Eurocup 20/21?

Unicaja tiene posibilidad de llegar al Top 8, hay potencial para ello. Pero luego depende cómo llegan, las lesiones, cómo se adaptan los nuevos€ Pero sobre el papel tiene un equipo para estar entre los ocho mejores de Europa. Pero como siempre€ todos los partidos se tienen que jugar.

Y en cuanto a su equipo, ¿cuál es el objetivo del Brescia en Eurocup?

Nuestro sueño y objetivo es el mismo del año pasado: estar entre los mejores 16 equipos de la Eurocup. Pero en estos momentos creo que va a ser un poco complicado, tenemos un partido ganado y dos perdidos. Los primeros dos partidos jugamos muy bien, pero seguir ese ritmo pocos jugadores será complicado. Estamos trabajando centrándonos en ir partido a partido, así lo hemos hecho con Unicaja.

Usted ya conoce el baloncesto español, ya que en su etapa como jugador pasó por Las Palmas y Murcia. ¿Qué recuerda de aquella etapa?

Me encantó mi experiencia en España, me encontré muy bien cuando jugué en Canarias y la experiencia de Murcia también fue muy positiva, allí llegué a final de la temporada en Italia para jugar los play off y fue fantástico. Es muy parecido a Italia por un montón de cosas, en España me siento como en Italia. Es muy fácil para un italiano vivir en España y también al contrario, es cierto que hay diferencias entre País Vasco, las islas o Cataluña, pero creo que la calidad de vida y la manera de vivir de la gente es muy parecida, así que la adaptación es más fácil.

Aquí tenemos a Sergio Scariolo, un malagueño nacido en Brescia...

Don Sergio es un amigo, fue mi entrenador durante dos años en Bolonia y hablo mucho con él, también de la calidad de vida de Málaga y de España. Es un amigo y un pedazo de entrenador. Es un crack en la cancha y también fuera de ella, yo lo quiero mucho, estoy muy ligado a él y merece el respeto de los malagueños y de toda España.