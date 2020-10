Lakovic: «Tenemos que parar el tiro de 3 del Unicaja, su contraataque y dominar el rebote»

Jaka Lakovic cumple su segunda temporada como entrenador-jefe del Ratiopharm Ulm alemán, rival mañana en pista germana del Unicaja, en la quinta jornada de la primera fase de esta Eurocup 2020/2021.

El exjugador esloveno, que vistió la camiseta del Barça entre 2006 y 2011, se retiró de las pistas en 2016 para comenzar una carrera de entrenador que le ha llevado ahora a esta aventura en el baloncesto alemán.

Lakovic atiende en un perfecto castellano la llamada de La Opinión de Málaga para hablar sobre sus sensaciones en las horas previas al partido entre su equipo y el conjunto cajista, que arrancará mañana, a las 19.15 horas, en el Ratiopharm Arena, al sur del país, cerca de las fronteras con Suiza y Austria.

¿Cómo le va la vida a Jaka Lakovic por Alemania?

Estoy contento. Va bien. La situación ahora es la que es, como en todo el mundo. Intentamos trabajar, jugar y vivir de la manera lo más normal posible. Es difícil, pero hasta ahora todo va bien.

¿Qué es lo que más echa de menos de su etapa en Barcelona y en España?

Seguramente, el buen tiempo. Aquí, especialmente en esta época que viene ahora es un clima gris, con lluvia y frío. O sea, totalmente diferente a España, con sol y temperaturas amables. Es lo que más echo de menos, el sol.

¿Es muy diferente el baloncesto que se juega en Alemania respecto al español?

No diría que es muy diferente. La Liga ACB es la mejor Liga de Europa y aquí el baloncesto es más físico porque tenemos muchos americanos en la Liga, que juegan rápido, intenso, a campo abierto, con mucho físico. Pero poco a poco, con la llegada de entrenadores como Aíto García Reneses, Pedro Calles, yo mismo y otros entrenadores extranjeros, estamos implementando conceptos y juego más al estilo europeo o de España.

¿Cómo es este Ratiopharm Ulm que se va a encontrar el Unicaja?

Somos un equipo joven, con poca experiencia internacional, con muchos jugadores que juegan por primera vez la Eurocup. Intentamos ser intensos en defensa, jugar rápido cuando podemos. Intentamos hacer buen baloncesto y competir lo mejor posible.

¿Habrá aficionados en las gradas del Ratiopharm Arena este miércoles para el partido contra el Unicaja?

Aquí en Ulm estamos en 35 positivos por 100.000 habitantes. Por eso el Gobierno deja el 10% de capacidad del pabellón, por lo que entrarán en torno a 500 ó 600 personas en las gradas.

¿Cuál es el objetivo de su equipo en esta competición?

Aquí el objetivo es competir bien, ganar el mayor número de partidos posible y coger experiencia que nos sirva para ser mejores en la Liga alemana, que es nuestro verdadero reto.

¿Estar en el Top 16 de esta Eurocup sería un premio?

Sí. No es una obligación, pero entrar entre los 16 mejores equipos sería para nosotros un gran resultado.

El Unicaja ha empezado la temporada con muchas dudas. ¿Qué es lo que más le preocupa de este nuevo Unicaja?

Es un equipo con mucha calidad, con muy buenos tiradores. Me preocupa que casi todos los jugadores pueden tirar bien, incluso acabando contraataques. Es un equipo que le gusta tirar de 3. Por dentro tienen presencia física con Thompson, Guerrero y Gerun. También Nzosa está jugando últimamente muy bien con 16 años, algo que es muy positivo para el Unicaja. Tienen también mucha experiencia con Alberto Díaz, Suárez, el mismo Deon Thompson. Todos han jugado varias temporadas Euroliga y Eurocup y saben exactamente cómo hay que jugar en cada momento.

¿Dónde puede estar la clave del partido?

Para nosotros sería clave tratar de limitar su acierto en el tiro exterior, también frenar su contraataque y controlar el rebote.

Esta Eurocup tiene muchos equipos buenos: Virtus, Partizan, Unics... ¿Está el Unicaja entre sus favoritos para llevarse el título?

Seguro que sí porque siempre ha jugado bien el Unicaja en la Eurocup y esta vez no debería ser diferente. Tiene muy buen equipo, sabe jugar a este nivel y este año hay que contar con el Unicaja para ganar la competición.

¿Se atreve a dar un pronóstico para este Ulm-Unicaja?

Soy muy malo con los pronósticos. No me gusta hacer esto y menos cuando yo soy uno de los actores. No protagonista porque espero que el protagonismo lo tengan los jugadores, pero sí actor.