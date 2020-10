Un mal Unicaja sale líder de Alemania

Un mal Unicaja ganó a un peor Ratiopharm. Es el mejor resumen que se me ocurre después de ver los 40 minutos del Ulm 76 - Unicaja 81, con el que alemanes y costasoleños pusieron punto final a la primera vuelta de la liguilla continental del Grupo B de la Eurocup.

Europa sirvió para curar las heridas que dejó el Iberostar el domingo pasado, aunque la imagen de los verdes dejó mucho que desear en el Ratiopharm Arena. Eso sí, el que quiera espectáculo que se vaya al Cervantes. Porque el caso es que el Unicaja asaltó la coqueta pista alemana y termina la primera vuelta de la liguilla encaramado a lo más alto de la clasificación, con un muy buen balance de 4-1 y con el objetivo más vivo que nunca de acabar la primera fase como líder de este grupo B continental. Y eso es lo único que realmente importa.

La verdad es que el Unicaja no jugó un buen partido. Por momentos su juego fue, incluso desesperante, pero le bastó con lo poquito que hizo para sumar ante un rival con muy poco talento y condenado, salvo sorpresa mayúscula, a quedar eliminado de esta Eurocup 20/21 a las primeras de cambio.

La tripleta Alberto Díaz-Francis Alonso-Deon Thompson fueron de lo mejor de los verdes en Alemania. ¿Carlos Suárez? Pues jugó 2:21 minutos en los que al «capi» no le dio tiempo ni a sudar. No sé. Yo sigo pensando que es una locura que el madrileño no tenga minutos para coger ritmo y confianza. Pero el entrenador sabe más que nadie qué es lo mejor y lo peor para el equipo. Y ahora, por lo que sea, piensa que Suárez no es una ayuda para sus compañeros.

El inicio del partido fue un espejismo. El Unicaja tuvo una muy buena puesta en escena. Casimiro apostó por Abromaitis de alero y la pizarra le dio una ventaja inicial de 11-20. El equipo se mostró acertado en ataque y dio muy buenas sensaciones. Pero la alegría duró muy poco. Las rotaciones le dieron mayor punch al Ulm, Gunter hizo mucho daño con sus triples y el partido alcanzó el final del primer cuarto con 22-20 para ellos, tras un 11-0 de parcial.

El segundo cuarto fue horroroso. De los unos y de los otros. Indigno de una competición como la Eurocup, en la que presumiblemente están los mejores equipos de Europa, sin contar a los 16 de la Euroliga. El Ratiopharm se mantuvo por delante, llegó a estar hasta seis arriba, 33-27, pero un triple estratosférico de Bouteille sobre la bocina le permitió al Unicaja equilibrar el marcador justo a la hora del descanso, 41-41.

El Unicaja volvió más entonado. Los verdes se fueron de 10, 47-57. Lakovic les puso las pilas a los suyos y los alemanes entraron en los 10 minutos finales con todo por decidir: 57-62. Francis se echó el Unicaja a la espalda. Dos triples suyos pusieron el +8, 61-69, a 7 del final. Pero tampoco fue el estirón definitivo. El Ulm lo peleó y obligó a Casimiro a pedir tiempo a 5:03 del final, con 70-71.

El partido entró en el minuto final con todo por decidir. Un libre de Díaz y otro de Thompson, unido a un par de pérdidas del rival permitiron cerrar el partido con el 76-81 final. Un gran botín para un juego tan pobre.

La Eurocup va a velocidad de vértigo. La próxima semana arranca la segunda vuelta. Quedan solo 5 partidos más para finiquitar esta primera fase y para que el Top 16 convierta cada partido en una finalísima. De momento, el objetivo continental está al alcance de la mano. Eso sí, habrá que mejorar mucho en las próximas semanas.

Ahora hay que cambiar el chip porque el viernes y el domingo esperan Zaragoza y Obradoiro para una doble jornada liguera, en menos de 48 horas, en la que habrá muchísimo en juego para los verdes. La Copa corre peligro.

Ficha técnica:

76 - Ratiopharm Ulm (22+19+16+19): Petrucelli (9), Philipps (4), Osetkowski (17), Caupain (11) y Holman (0) -cinco inicial- Landers (2), Guenther (8); Wilkins (2), Obst (11), Klepeisz (12); Diallo (0) y Heckmann (0).

81 - Unicaja (20+21+21+19): Thompson (14), Díaz (7), Alonso (21); Abromaitis (10) y Guerrero (4) -cinco inicial- Brizuela (7), Waczynski (5), Nzosa (0), Suárez (0), Gerun (1) y Bouteille (12).

Árbitros: Mantyla, Peerandi y Thepenier.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 5 de la Eurocup disputado en el Ratiopharm Arena.