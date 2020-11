Ettore Messina pide que se suspenda la Eurocup por la pandemia

El avance del coronavirus a nivel mundial está comenzando a hacer estragos en toda Europa. Ya se han paralizado varias ligas, como la francesa, y países como Francia y Alemania ya han decretado confinamientos. Ante esta preocupante situación se ha pronunciado una de las voces más míticas de los banquillos del baloncesto del continente, Ettore Messina.

El entrenador del Olimpia Milán de Euroliga ha emitido un comunicado pidiendo la suspensión de las competiciones europeas hasta que la situación se estabilice: "La única opción lógica parece ser la de suspender y permitir que las ligas nacionales terminen su temporada en los próximos cuatro meses". El italiano ha sugerido dejar de lado las diferencias y alcanzar un gran acuerdo entre los dirigentes para cortar la Euroliga y la Eurocup y reanudar todo en primavera. Para ello, pide que las ligas se terminen juto antes. Todo para poder concluir el calendario y llegar a los Juegos Olímpicos con nada pendiente por jugar.



El comunicado de Ettore Messina

"Queridos amigos del mundo del baloncesto, después de pensarlo mucho he decidido mandar un mensaje para todo aquel que quiera dedicarme cinco minutos de su tiempo. He tenido la suerte de tener una larga carrera internacional: mis equipos han competido con orgullo y respeto por el juego, cumpliendo con las normas de la FIBA, la Euroliga y la ULEB.

A pesar de algunas desavenencias y no estar de acuerdo con ellos en algunas ocasiones, siempre he respetado el liderazgo y la visión del Sr. Stankovic y del Sr. Baumann. Me considero orgullosamente amigo del Sr. Portela y del Sr. Bertomeu, y he tenido el honor de entrenar al Sr. Van Den Spiegel, el actual presidente de la ULEB.

Estamos viviendo tiempos muy difíciles y llenos de desafíos: los gobiernos de la mayoría de los países de Europa han tomado decisiones basadas en cerrar comunidades, o partes de ellas, para proteger a la población de la COVID. Cada semana tenemos más jugadores, entrenadores o miembros de equipos que dan positivo en los tests, y cada vez más partidos en todos los países o de competiciones europeas son aplazados.

Las dificultades de los viajes internacionales son además serios riesgos para la salud de los equipos y los árbitros. Dentro de muy poco, ya no habrá fechas disponibles para jugar los partidos aplazados. Cada vez más, los resultados de los partidos dependerán de la suerte de los equipos, de ver cuál de los dos tiene menos infectados en comparación del otro.

Por todas estas razones, con gran humildad y pasión por el baloncesto, me gustaría pedir a los dirigentes que se tomen un minuto, pongan a un lado sus diferencias que muchas veces los han separado y que, por el bien del baloncesto y de sus fans, se sienten en una mesa y no se vayan hasta que una solución haya sido encontrada.

En estos momentos, la única solución lógica parece parar todas las competiciones europeas y permitir que las ligas nacionales terminen sus campeonatos en los próximos cuatro meses, ya que viajar por dentro del país es más fácil. Después de eso, en marzo o abril, todas las competiciones europeas pueden ser terminadas a tiempo para preparar los Juegos Olímpicos. Y hasta puede que la COVID esté ya más limitada o incluso controlada.

Obviamente, televisiones y sponsors tienen que participar en estas negociaciones, pero nuestros líderes son los que tienen que asegurarse de que estén con el mismo objetivo. La salud de los participantes y la integridad de la competición son prioritarias, y como fans, estaremos por siempre agradecidos a nuestros líderes por sus decisiones.

Con mucho respeto,

Ettore Messina".