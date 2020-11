Casimiro: "No es un problema de calendario o físico, es de feeling del juego"

La irregularidad del Unicaja comienza a ser desconcertante. En cancha del Metropolitans 92 francés se vio una imagen inesperada por lo que el equipo había ido mostrando en citas anteriores. Se venía de una gran racha de victorias, pero el caso es que se volvió a perder ante un rival inferior (90-80) dando una imagen impropia.

Casimiro felicitó al rival tras el partido e intentó dar explicaciones del patinazo. "Ya comenté que había mejorado mucho en los últimos partidos. Necesitábamos jugar mucho mejor en defensa, pero algunas veces buenas defensas colectivas no funcionaban por errores en el uno por uno. Ellos jugaron muy bien en ataque en el último cuarto y nosotros jugamos mal en ataque", analizaba el entrenador, que vio como su equipo dejó escapar una victoria para afianzarse en el liderato. Ahora hay que ganar todo lo restante para no hacer cuentas para ser cabeza de serie en el Top 16.

"No fue sólo el último cuarto, el segundo tiempo ha sido un diferente partido del primero. Tuvimos buen ritmo en algunos momentos de la primera mitad en ataque, pero el problema fue la mala defensa y no controlar el rebote. Ellos tuvieron un gran porcentaje de tiros y así fue muy difícil ganar", aseguró, añadiendo su explicación a la derrota: "No es un problema físico o de calendario, es de feeling del juego. Tuvimos mala mentalidad en ataque al final".

El técnico del Unicaja descartó a Gal Mekel para el partido por estar falto de ritmo competitivo tras su lesión: "Gal está recuperado, listo para entrar en el roster. Hay 13 jugadores y sólo tenía un entrenamiento con nosotros, así que pensábamos que necesitaba más entrenamientos para volver al equipo", justificó. Dijo además que Milosavljevic comenzará pronto a entrenar y de Carlos Suárez€ se prolonga la incógnita. El capitán de Aranjuez sigue sin contar para Casimiro en la rotación. Lo que empezó siendo un "irá entrando poco a poco" sigue estancado. Un asunto que tiene muchas preguntas y ninguna respuesta.