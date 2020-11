Luis Casimiro: "Tenemos la dificultad de no saber qué equipo nos vamos a encontrar en Podgorica"

Luis Casimiro, entrenador del Unicaja, habló este martes en la previa del partido de mañana, miércoles, contra el Buducnost. "Es un partido difícil por varias circunstancias: primero porque el Buducnost es muy buen equipo, y si a eso sumas que últimamente se ha reforzado con Mitrovic y Della Valle, el equipo se hace más largo. Y luego tenemos la dificultad que no saber qué equipo te vas a encontrar ni con qué jugadores van a poder jugar porque llevan 2 semanas sin competir. Eso hace que el trabajo sea de mayor dificultad pero debemos pensar primero en nosotros, en hacer un buen trabajo y en mantener la línea de solidez que estamos mostrando y en función del rival pensar en las situaciones tácticas y estratégicas que tenemos que desarrollar".

Con respecto a la posible pase al Top 16, en caso de triunfo en pista montenegrina, el técnico aseguró que "pensar que podemos conseguir la clasificación matemática es bueno pero lo mejor hasta ahora ha sido que el equipo ha pensado en el partido que tenía por delante inmediatamente, sin hacer más cábalas hacia el futuro y eso es lo que tenemos que mantener, estar concentrados en el partido que vamos a jugar y no pensar en nada más".

En cuanto al estado del equipo verde, "el ritmo que llevamos de jugar cada tres días nos hace estar muy centrados en el trabajo diario, en estar bien en el partido, y ya de perfil saber qué puede pasar, si se puede jugar o no, pero lo que me llegaba a mí es que había muchas posibilidades de que se podía jugar porque conforme pasaba el tiempo iban recuperando efectivos. Y eso era lo que queríamos, no tener que retrasar partidos y, más en la línea que tenemos ahora, para poder seguir compitiendo", dijo.

Sobre tener que convivir cada día con la amenaza del coronavirus, Casimiro se explicó: "Hemos hecho cosas bien, el equipo ha trabajado bien para protegerse y también hemos tenido suerte, que es un factor también en este tema del virus. Esperamos que podamos seguir en esa línea y que no nos afecte mucho en la planificación del equipo".

Para el técnico verde, "el equipo viene dando buenas sensaciones desde hace tiempo y los jugadores se sienten cada vez con más confianza y más capacitados para desarrollar el trabajo que estamos haciendo y por eso el rendimiento del equipo es el que está siendo, pero no nos podemos dormir. Sabemos la dificultad de mantenerlo. Valoro el grado de mentalidad que está teniendo el equipo para afrontar el partido como si fuera el último que tenemos".

Por último, con respecto al viaje el mismo día de partido a Montenegro, recordó: "Viajamos en el día también del partido de Gran Canaria y no nos fue mal. Aparte de ganar el equipo estuvo muy concentrado no nos despistó viajar en el día. Aprovechamos que mañana podemos viajar con muy buen horario aunque habrá que tener las luces de alarma encendidas en cuanto a la concentración. Sería bueno hacerlo, cada vez que podamos, siempre que las condiciones de recuperación y descanso del equipo lo permita, porque se evitan muchas situaciones de riesgo".



Jaime Fernández: "Tienen una plantilla muy completa"

Para el base del Unicaja, Jaime Fernández, el encuentro contra el Buducnost VOLI Podgorica "es un partido dificil, en su campo. Vienen de este parón por COVID-19 y no sabemos cómo van a estar pero tienen un grandísimo equipo con muchos jugadores, una plantilla muy completa y va a ser muy complicado ganar".

"Aquí ya fue un partido muy complicado, tienen una plantilla muy completa, con jugadores como Cobbs, Ivanovic, Melvin Ejim€ muchos jugadores físicos, que saben jugar muy bien, que se pasan bien el balón, y tendremos que ponerles las cosas difíciles".