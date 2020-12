Djordjevic regresó al banquillo del Virtus 24 horas después de ser destituido

Surrealista. Sasha Djordjevic vuelve a ser el entrenador del Virtus Bolonia, máximo favorito y rival directo del Unicaja en su intención de ganar la Eurocup y volver a jugar la próxima temporada la Euroliga. Los dirigentes del club italiano dieron marcha atrás en su primera decisión "tras una reunión muy constructiva" entre el entrenador y la dirección del club. «Virtus Pallacanestro Bologna anuncia con satisfacción que hoy ha tenido lugar un encuentro muy constructivo entre el equipo y Aleksandar Djordjevic en el que se acordó continuar juntos el camino iniciado en marzo de 2019 y que llevará a Virtus Segafredo Bologna a conseguir los objetivos que el accionista, directivos, técnicos y jugadores se situaron al inicio de la actual temporada deportiva».

Según desveló Eurohoops, el cambio de rumbo que han tomado los rectores del club italiano, que lleva un paso imperial en la Eurocup, con un balance de 7-0, siendo el único equipo invicto en toda la competición, se debe a que varios jugadores apoyaron a Djordjevic después de que el club anunció su despedida. Muchos de ellos, incluido su gran estrella Milos Teodosic, amenazaron con irse si el cambio de entrenador era definitivo. El exbase del Unicaja, Stefan Markovic, fue el más explícito e hizo patente su descontento con la destitución de Djordjevic, al comentar la noticia en su cuenta de Instagram: "Cuando las personas que no saben tomar decisiones de baloncesto".

El pasado domingo, el Virtus perdió ante el Banco di Sardegna Sassari por 78-83. Era su cuarta derrota en la LEGA, las cuatro seguidas y en casa, lo que le deja con un balance de 5-4. Además, Djordjevic fue expulsado a los ocho minutos y Marco Belinelli, fichaje estrella recién llegado a Bolonia desde la NBA, que iba a debutar, se quedó sin jugar por unos problemas físicos. Todo ello provocó la ira de los propietarios del club, que en la tarde del lunes anunciaron su despido.

Con el paso de las horas, la situación se complicó al no encontrar un sustituto adecuado para su banquillo. Según diversos medios italianos, el club contacto con Zeljko Obradovic, que vive un año sabático, y con Sergio Scariolo, seleccionador español y actual técnico-ayudante en los Raptors. Incluso también con Luca Banchi, veterano técnico con gran trayectoria en el baloncesto italiano. Entre que los técnicos contactados no dieron su ok y el ruido de sables que salía del propio vestuario, con los jugadores defendiendo a Djodjevic, el club decidió dar marcha atrás, provocando una situación que roza el esperpento.

Debido a sus comentarios públicos, Markovic ofreció al club su salida del equipo, algo que no ocurrirá. Sin embargo, se anunció oficialmente que recibirá finalmente una multa.