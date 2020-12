Carlos Suárez: "Hay que dar un paso adelante"

El capitán del Unicaja Carlos Suárez ha analizado el próximo enfrentamiento del equipo, este domingo 13 de diciembre en el WiZink Center ante el Real Madrid (retransmitido por #Vamos y Unicaja Baloncesto Radio). "Jugamos contra el mejor equipo de la competición y que aún no ha perdido, el Real Madrid. Está claro que ahora tenemos muchas dificultades por el tema de lesiones, pero hemos de intentar llegar al último instante de partido con opciones de poder intentar ganarle al Real Madrid".



Sobre las numerosas lesiones que afectan a buena parte de la plantilla, Suárez ha mostrado su pesar: "No estamos teniendo nada de suerte, sobre todo en una misma posición, que es la de base. Hay que dar un paso adelante el resto, gente que no está acostumbrada a juga en una posición deberá jugar más tiempo en esa e intentar que las bajas de esos tres jugadores [Alberto Díaz, Jaime Fernández y Gal Mekel] no se noten demasiado".



En cuanto al Real Madrid, el ala-pívot de Aranjuez ha señalada que "Tavares es el jugador diferencial; es verdad que han perdido a Facu Campazzo, pero otros hombres han dado un paso adelante como Sergio Llull, Laprovittola, Fabien Causeur€ Es un equipo hecho para ganarlo todo".





Por último, Suárez ha indicado que "siempre hay presión en todos los partidos, ya que acudimos para ganarlos. No podemos ir relajados, sin ningún tipo de presión, sino que debemos tenerla pero de manera idónea. Está complicado, desde que llevo aquí en Málaga aún no he conseguido la victoria allí en el WiZink Center, pero esperemos que esta vez sea la primera".