Frankie Ferrari: "Estoy loco por empezar a jugar con el Unicaja"

Tras aterrizar el pasado domingo a Málaga, Frankie Ferrari lleva ya tres días trabajando con sus nuevos compañeros y tiene la mirada puesta en el próximo martes, día en el que debutará en partido liguero ante el Urbas Fuenlabrada, en el Martín Carpena.

"Ha sido un cambio rápido, justo empaqueté todas mis cosas para llegar aquí lo antes posible. Y estoy contento porque es una gran ciudad, un gran club y una gran organización. Creo que todo ocurre por alguna razón y estoy loco por empezar", dijo el nuevo refuerzo cajista.

Ferrari está contento de estar en un equipo como el Unicaja, "por tradición, primero, es un gran club, con una gran historia. También por la familiaridad con el entrenador y por el equipo, es un gran grupo de jugadores. Sabía que necesitaban un base y aquí estoy para ayudar al equipo", explicó. Sobre qué puede aportar al Unicaja: "Primero yo soy un base, soy capaz de pasar el balón y ordenar a la gente, y cuando toque, también puedo abrirme para hacer tiros, ser un líder en la pista, comunicarme y colocar a la gente en la posición correcta".

En estos primeros días, Frankie se siente ya como uno más en la dinámica del día a día de los verdes: "Todo el mundo ha sido muy agradable, me han recibido muy bien, me han ayudado a conocer rápido las jugadas, la ciudad... Quiero dar las gracias a todo el mundo en el club, a los entrenadores a mis compañeros. Ha sido genial".

También habló el nuevo base cajista de sus primeras conversaciones con Luis Casimiro. "Luis y yo hablamos pero solo me dijo que me adaptara y aprendiera los sistemas lo antes posible, que jugara como yo mismo, hacer algunas jugadas ganadoras y nada más. Todo muy simple, estoy emocionado por ponerlo en marcha", asegura.

Ferrari había jugado la Fase Regular de la Eurocup con el Herbalife Gran Canaria, por eso no pudo debutar el miércoles en el partido ante el Ulm y tendrá que esperar al partido de Liga Endesa de la próxima sema frente al Urbas Fuenlabrada: "Estoy muy emocionado por empezar a jugar, creo que estos días de entrenamiento antes de jugar el primer partido me van a ayudar a adaptarme, a conocer mejor a mis compañeros y a aprender lo que los entrenadores quieren o no quieren. Creo que voy a estar preparando cuando los partidos empiecen".

Sus sensaciones tras los primeros entrenamientos no pueden ser mejores: "Tengo una grata impresión de estos primeros días de trabajo. Todo el mundo es muy abierto, nada egoísta, todos tienen el mismo objetivo que es ganar partidos. Los entrenadores son muy profesionales y todos estamos en la misma página, con el mismo objetivo: ganar partidos, compartir el balón y defender".

Ferrari habló también se sus orígenes italianos: "Estuve en Italia hace como 10 años con toda mi familia, visitando los sitios de donde venían mis abuelos, la tradición familiar. Estoy orgulloso de ser italiano y aunque no domino el idioma, solo estudié un poco en el instituto, me gusta ser italiano igual que soy de California en Estados Unidos".

Una curiosidad, las razones del dorsal elegido que ya llevó el año pasado en el Baxi Manresa y este en el Herbalife Gran Canaria: "Yo llevaba el 4 en el instituto y después en la universidad no estaba disponible y cogí el 2, pero cuando jugué mi primer año profesional, el 2 estaba ocupado por Ryan Toolson, así que recuperé el 4 y hasta ahora".

Ferrari, tras su carrera universitaria, vino a jugar directamente a España, siendo muy joven, a las filas del Baxi Manresa. Como él mismo dice: "No fue muy fácil salir tan lejos de casa. Mi primer año fue muy duro, tenía nostalgia de casa, pero poco a poco me acostumbré a la liga, a la ciudad y estuve cómodo. España es un país muy bonito y espero pasar mucho tiempo aquí".

Y precisamente en ese primer año, su primer partido en la Liga Endesa fue ante el Unicaja, y qué partido (25 puntos y 10 asistencias): "Fue un partido loco para mí. Era mi primer partido como profesional y le doy todo el mérito a mi madre, que vino desde California para verme. Fue un gran partido, recuerdo meter el primer tiro y sentirme muy cómodo. Pensé que podía ser una buena noche, hice algunos tiros más, di asistencias, conseguimos una buena victoria y espero hacer lo mismo".

Habrá que pensar en traer a la mamá de Ferrari cuando lleguen los partidos importantes del próximo Top 16. Si él se siente más cómodo con ella en la grada, no hay nada más que hablar...