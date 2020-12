Joventut y AS Monaco, máximos candidatos a completar el grupo del Top 16 del Unicaja y el Nanterre

El Unicaja cerró este miércoles la primera fase de la Eurocup, sumando una derrota en el Martín Carpena contra el Ratiopharm Ulm. Definitivamente, los verdes han sido segundos del Grupo B de la primera fase, por lo que jugarán el Top 16 en el grupo E, junto al Nanterre francés y dos rivales todavía por definir, a falta de que tanto el grupo A como el grupo C disputen los partidos que todavía tienen atrasados.

El Unicaja deberá esperar un par de semanas más para saber la confección definitiva de su grupo en la segunda fase. El primero del Grupo A (Joventut o Bourg) y el tercero del grupo C (MoraBanc Andorra o Monaco) serán, junto al Nanterre galo, cuarto del Grupo D, sus próximos rivales europeos.

Aunque en el deporte cualquier cosa puede ocurrir, lo cierto es que salvo resultados poco probables, el Joventut de Badalona y el AS Monaco son claros favoritos para unirse a cajistas y franceses en el Grupo E del Top 16. Las cuentas son las siguientes. El Joventut será el rival del Unicaja si gana al Bourg en el Olimpic de Badalona o si pierde por menos de 7 puntos, un partido se jugará el 30 de diciembre. Visto lo fuerte que se ha hecho el equipo de Badalona en su pista esta temporada, parece difícil que se le escape el liderato final del grupo.

Para la tercera plaza del Grupo C luchan el AS Monaco y el MoraBanc Andorra. Los monegascos tienen todas las papeletas para mantener su actual tercer puesto en la clasificación a falta en este caso de dos partidos todavía por jugarse. El Monaco tiene un balance de 4-4 y los andorranos de 3-5. Al AS Monaco le queda por jugar en la pista del Lietkabelis lituano (viernes, día 18) y recibir al propio MoraBanc Andorra (29 de diciembre). Los de Ibon Navarro, además de ese duelo directo en Montecarlo, tendrán antes que visitar en Bolonia a la Virtus (22 de diciembre).

El último partido entre ambos puede ser decisivo, pero hay una opción incluso antes que puede dejar decidida la clasificación porque si los andorranos pierden en Italia (no sería ninguna sorpresa) y el Monaco gana en Lituania (tampoco sería extraño), el último partido entre ambos será intrascendente ya que el equipo monegasco tendrá asegurada la tercera plaza y, por lo tanto, ser rival del Unicaja en el Top 16. Incluso si no se dieran esos resultados y los dos ganaran sus respectivos partidos, el Andorra debería ganar en Montecarlo por 7 o más puntos para terminar tercero la liguilla. O sea, que el equipo del baloncesto francés lo tiene todo de cara para mantenerse en su actual posición.

Habrá que esperar unos días más para que sea oficial, pero parece que el Grupo E del Top 16 será un doble duelo hispanofrancés con Unicaja, Joventut, AS Monaco y Nanterre. ¿Difícil? Sí, pero podría haber sido peor.