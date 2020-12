Casimiro: "Hemos hecho muy buen trabajo"

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro, ha destacado la importante labor de su equipo para tomar ventaja en el segundo cuarto y doblegar finalmente sin apuros al Bilbao Basket. En este penúltimo encuentro del año, "costó entrar en defensa, pero hemos hecho muy buen trabajo".

El manchego ha subrayado la concentración de sus jugadores. "El segundo cuarto ha sido clave y determinante para coger una ventaja en el marcador que luego hemos logrado seguir administrándola", relató tras la conclusión de un duelo "clave" de cara a la próxima Copa del Rey.

No obstante, Casimiro ha restado importancia al inminente objetivo cajista: "Tenemos que pensar en el siguiente partido y no hacer cuentas. Ahora solamente tenemos que recuperar bien y en que no nos pase mucha factura el viaje de regreso. Hay que estar a tope frente al Betis".

Respecto a la dificultad del rival, el preparador del equipo verde ha asegurado que por momentos fue difícil retener la renta con la que se llegó al descanso. "Ellos han intentado meterse en el partido, pero hemos estado acertados. Sobre todo jugando bien en ataque, moviendo el balón y buscando tiros abiertos y controlando a jugadores importantes para que no nos hicieran mucho daño, hemos logrado ganar. Estoy contento con el trabajo que se ha hecho".

Dos variaciones han sido determinantes en este choque. En su pizarra hubo una primera innovación táctica, ante la que la escuadra vasca encontró soluciones, "pero en el segunda cambio se han quedado más bloqueados". Así ha relatado Casimiro que ha visto a un plantel "bien físicamente", aludiendo a "los que están sanos", y que ahora, "después de ganar aquí, estarán más positivos, más alegres".