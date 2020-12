El Unicaja júnior pierde con el Joventut y se queda sin opciones en el Adidas Next Generation de Valencia

El Unicaja júnior no estará este martes en la finalísima del Adidas Next Generation de Valencia, torneo que dará una plaza al ganador para participar en el Final a 8 de la Euroliga júnior de Colonia del próximo mes de mayo. El equipo de Antonio Herrera, en un partido muy equilibrado, perdió ante el Joventut y se queda sin opciones matemáticas de jugar la final de esta cita, frente al Barcelona.

Los de Los Guindos, con la sensible baja de Yannick Nzosa, que no ha tenido permiso de Luis Casimiro para jugar esta competición, al estar en dinámica del primer equipo, no pudieron con un gran rival, candidato serio a estar en la lucha por el título continental de la categoría.

El Unicaja arrancó el partido como un tiro, 0-8, 5-15. Con una defensa casi perfecta fue capaz de alcanzar el final del primer cuarto con 6 de ventaja, 10-16. El Joventut empezó a anotar de fuera y el partido se equilibró. Los verdinegros se pusieron por delante y el partido llegó al intermedio con 34-32 para los de Badalona.

El tercer cuarto fue un intercambio de golpes y de errores, que mantuvo el equilibrio casi absoluto en el marcador. A falta de 10 minutos, la ventaja era para el Joventut, 46-45. En los 10 minutos finales, el guión fue el mismo. Poca anotación y un desenlace a cara o cruz, en la que la moneda cayó del lado verdinegro.

El mal día en los lanzamientos triples, con un pobre 16% y las 26 pérdidas de balón fueron dos claves para explicar la derrota final.

El paleño Bernard Edokpayi fue el mejor del Unicaja, con 18 puntos y 22 de valoración. Otro ex del CB El Palo, Daniil Shelist, con 8 puntos, 7 rebotes y 16 de valoración, también firmó un gran partido.

El Unicaja jugará a las 20 horas el último partido de la primera fase contra el Asvel Villeurbanne galo. El que gane terminará segundo del grupo por detrás del Joventut, que tiene el liderato final asegurado y jugará el martes la finalísima contra el FC Barcelona.