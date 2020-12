Casimiro: "Tuvimos mucho mérito en volver el partido contra reloj"

Luis Casimiro estaba molesto por la derrota del equipo, aunque quiso quedarse con lo más positivo del último partido del equipo en este 2020: "Fue un partido ofensivo de ambos equipos, con mucho acierto sobre todo el Betis en el primer tiempo, en el que no estuvimos bien en defensa. Mejoramos en el segundo, pero ellos tuvieron acierto. Tuvimos mucho mérito a la hora de volver el partido contra reloj. Y en la última jugada tuvimos una desgracia cuando había un tiro con un jugador solo".

Casimiro se acordó de la ausencia de la "marea verde": "Tenemos que pensar que el factor Carpena no nos da nada hoy día porque las canchas están vacías. Tenemos que dar una vuelta a nuestra concentración para estar enchufados y estar mejor que en los últimos partidos".

Es inevitable, a dos jornadas del final, echar cuentas para la Copa del Rey: "Estoy disgustado por no conseguir ganar estos últiomos partidos, pero tenemos dos citas por delante y tenemos que conseguirlo. Llevamos dos partidos muy seguidos y con viaje incluido, tenemos tiempo ahora para recuperar".

Yannick Nzosa no viajó con el Unicaja júnior al torneo de Valencia porque Casimiro lo quería en el primer equipo, algo que ha sido decisivo para que los verdes no se clasifiquen para la F8 de la Euroliga júnior. Sin embargo, el canterano no apareció por el parqué ni un segundo en los 45 minutos del derbi: "¿Nzosa? No vi la posibilidad de que participase, no le pasa nada. Fue una decisión mía", finalizó.