El Baskonia echa una mano al Unicaja

El Baskonia se ha impuesto en su pabellón al MoraBanc Andorra (84-67), rival directo del Unicaja para clasificarse para la Copa, y aumenta las opciones cajistas de estar en el cita en Madrid en el mes de febrero. La situación no ha cambiado para el conjunto verde, si gana este domingo en Burgos tendrá prácticamente garantizada su presencia en el torneo copero, pero por si acaso los de Casimiro fallan en el Coliseum no está de más que sus perseguidores en la tabla también lo hagan.

El equipo del Principado se ha quedado tras la derrota con un balance de 7-8 y a lo máximo que puede aspirar es a terminar la primera vuelta con 10-8 si gana los tres encuentros que le quedan: Real Madrid, Fuenlabrada y Obradorio -partido que de momento ha sido aplazado sin nueva fecha-. Con un triunfo en uno de sus dos encuentros, el Unicaja ya alcanzará también esos 10 partidos ganados y la amplia ventaja que tiene en average general con respecto a los de Ibon Navarro les dejaría por delante.

Sus otros dos rivales por conseguir el billete para la Copa, el UCAM Murcia y el BAXI Manresa, debían enfrentarse este domingo, pero el encuentro se ha pospuesto por tres casos de coronavirus en el equipo murciano. Ambos equipos se encuentran solo una victoria por detrás del Unicaja y está por ver que el encuentro pueda disputarse en fecha para que contabilice para la clasificación para la Copa del Rey.

Los criterios para conseguir el billete para la Copa este curso hacen que la disputa o no de esos encuentros antes del 10 de enero -incluido- pueda ser crucial. De no disputarse antes de ese día el UCAM Murcia-BAXI Manresa o el MoraBanc Andorra-Obradoiro -o cualquier otro enfrentamiento- no contarán para decidir qué ocho equipos estarán en febrero en Madrid en la cita copera. Si esto ocurriera, UCAM, Manresa y Andorra ya solo podrían optar a 9 triunfos, los mismos que ya tiene el Unicaja.

En este caso, el empate a victorias ya no favorecería al Unicaja, si los malagueños juegan todos sus partidos. El primer criterio para resolver empates de cara a clasificarse para la Copa del Rey esta temporada es el porcentaje de victorias, por lo que si el equipo verde perdiera sus dos encuentros y terminara la primera vuelta con 9-9 y uno de sus rivales tuviera 9 triunfos y se quedara con 8 o 7 derrotas, le superaría en la tabla y le arrebataría la octava plaza. Todas estas cuentas quedarán en nada si el Unicaja cumple y gana uno de sus dos partidos.

Los tres criterios de desempate son los siguientes:

1. Mejor porcentaje de victorias sobre el total de partidos disputados por el equipo.

2. De no resolverse el empate, mayor diferencia total de tantos a favor y en contra teniendo en cuenta todos los partidos disputados en la Liga Regular.

3. De no resolverse el empate, se aplicará a los equipos que permanezcan empatados la suma de los cocientes de tantos a favor y en contra de cada uno de los partidos disputados, resultando vencedor el que más alto lo tenga.