El excajista David Wood, en las protestas en el Capitolio

Las imágenes del asalto al Capitolio por fieles seguidores de Donald Trump en el día que debía ratificarse la victoria de Joe Biden en las elecciones han dado la vuelta la mundo. Y entre las personas que formaron las protestas se encontraba el exjugador del Unicaja David Wood, que publicitó en sus redes sociales imágenes de la jornada de ayer y un vídeo denunciando el supuesto fraude electoral. Horas más tarde se ha disculpado.

En su larga trayectoria en el baloncesto americano y español, David Leroy Wood pasó por el Unicaja en la temporada 1997-1998 y disputó 16 encuentros con la camiseta verde en la ACB (14, 6 puntos, 6,6 rebotes y 14,8 de valoración de media). Además también vistió la elástica del Barça, con el que fue campeón de Liga, y la del Baskonia, Murcia, Canarias y Fuenlabrada en España. Además también pasó por las filas de los Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, Phoenik Suns y Dallas Mavericks, entre otros.

Horas después de las protestas en el Capitolio, Wood, de 56 años, se disculpó por su actitud. "Quiero disculparme porque me equivoqué el día 6. Creí que el cambio iba a suceder con proporciones bíblicas pero parece que no. Lo siento y me disculpo. Cometí un error en el momento y por eso lo siento de verdad. Antes de que el próximo presidente sea jurado verás con asombro que expondrán el fraude electoral y marcarán al presidente Trump por 4 años. Por favor, perdónenme por mi error", dijo en su perfil personal de Facebook.