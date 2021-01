El Unicaja sufre mal de altura

El Unicaja buscará el próximo fin de semana el único billete que todavía no tiene dueño de cara a la Copa del Rey de Madrid 2021, que se disputará del 11 al 14 de febrero en el WiZink Center de la capital de España. Hay una doble vía para lograrlo: Si el sábado el Baxi Manresa pierde contra el Barça en el Nou Congost, el pase cajista a la cita del k.o será matemático. Si por contra, los de Pedro Martínez ganan el derbi catalán, entonces el domingo será necesario que los de Luis Casimiro ganen al Baskonia en el Carpena para estar en Madrid la semana de San Valentín. Si no... a verlo por la tele.

La verdad es que el equipo verde ha desperdiciado varias oportunidades en las últimas jornadas para firmar su objetivo y ahora se ve obligado a esperar la «ayuda» culé en la última jornada o a tener que jugársela contra los vascos en un partido en el que el Baskonia estará buscando ser cabeza de serie en el sorteo de los cuartos de final coperos. Un problema añadido por no haber hecho los deberes a tiempo.

Pero, ¿por qué el Unicaja ha llegado a esta situación límite? Si nos atenemos solo a las últimas semanas, es evidente que las dos derrotas consecutivas en casa, ante Fuenlabrada y Coosur Real Betis son claves para este desenlace agónico, pero viendo toda la primera vuelta en perspectiva salta a la vista que el Unicaja ha sufrido demasiado cada vez que ha tenido enfrente a los «mejores» equipos de esta Liga Endesa 2020/21.

A falta del partido contra el Baskonia del próximo domingo, hay un dato tan revelador como de difícil digestión: El Unicaja ha perdido contra todos los equipos que van a estar en la Copa de Madrid, excepto frente al Valencia Basket. Frente a todos los demás, Real Madrid, Ibersostar Tenerife, Barça, Joventut y San Pablo Burgos, todo son derrotas. Incluso contra el otro aspirante a entrar en la Copa en esta última jornada, el Baxi Manresa, también perdió el Unicaja en esta primera vuelta, en la que a los cajistas les ha salvado que sí han cumplido contra los de la parte baja de la tabla, salvo estas dos últimas experiencias negativas con el «Fuenla» y el Betis de Plaza.

La verdad es que no tiene una lectura nada positiva este análisis de la primera vuelta liguera de los verdes. Es verdad que en los partidos con casi todos sus rivales por jugar la Copa fue competitivo, pero para un equipo «presunto» aspirante a estar cerca de los mejores, firmar un balance de 1-6 contra los mejores de la clasificación (contando al Manresa) es descorazonador.

El «mal de altura» del Unicaja, además, no ha llegado por un calendario exigente con visitas a las pistas más duras en estas primeras 19 jornadas ligueras. Al contrario, el Iberostar, el Barça y hasta el ahora rival directo Manresa ganaron sus duelos con el Unicaja en el Martín Carpena.

Contra Joventut, Real Madrid y San Pablo Burgos sí fueron derrotas a domicilio. El único triunfo contra los «buenos», por cierto, fue lejos del Carpena, en aquella visita de principios de octubre a La Fonteta de Valencia, en la que el Unicaja jugó uno de sus mejores partidos de los que va de Liga para asaltar el fortín taronja e iniciar una buena fase de resultados que es la que le permite en esta última jornada de la primera vuelta depender de sí mismo para lograr el objetivo.

Independientemente de lo que pase este próximo fin de semana contra el Baskonia, es evidente que el Unicaja tiene un reto por delante en este 2021, ser más competitivo con sus «presuntos» rivales directos de la Liga. La exigencia empieza a ser ahora brutal. La próxima semana arranca el Top 16 de la Eurocup con una liguilla de seis jornadas en las que el equipo no tendrá prácticamente margen de error si es que quiere estar en el play off de cuartos de final. Y en poco más de un mes se juega en Madrid esa Copa en la que los de Los Guindos deben de estar sí o sí.

El Unicaja está obligado a dar un paso adelante ¡ya! para ir cumpliendo objetivos. No vale a partir de ahora perder contra los «buenos» y ganar a los «menos buenos». Para avanzar en Europa habrá que superar a dos rivales muy duros como Joventut y AS Monaco y no dejarse sorprender por el Nanterre, que a priori parece la cenicienta del grupo F del Top 16. Y en el caso de lograr la clasificación para la Copa, ya sabemos que el rival de cuartos de final será el Real Madrid, el Barça, el Iberostar, el Baskonia o el San Pablo, equipos todos contra los que se perdió en esta primera vuelta (salvo el choque pendiente con los vascos), por lo que sin una clara mejoría será imposible soñar con que el equipo pueda estar en las semifinales del sábado 13 de febrero en el WiZink.