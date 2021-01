Waczynski: "El Baskonia es un equipo muy duro y físico, nunca se rinden"

Adam Waczynski ha hablado en la previa del partido frente a TD Systems Baskonia. No será nada sencillo el encuentro ante los vitorianos y sobre ello el jugador polaco ha señalado que "ellos están en buena forma y en la Liga Endesa están muy bien, pero no es un equipo ante el que no podamos competir". Este partido puede ser importante para estar en la Copa del Rey, destacando Waczynski que el duelo del domingo "es nuestra pequeña final y hay que jugar duro".

Sobre el duelo ante los vitorianos ha señalado que "Hay que luchar sí o sí, sabemos que TD Systems Baskonia es un equipo muy duro, muy físico, juegan muy agresivos en el rebote y nunca se rinden. Hay que estar preparados y enchufados desde el principio".

Waczynski sabe que los partidos frente a TD Systems Baskonia son ya clásicos, "es un gran equipo, tienen buenos jugadores, hay que pararlos en defensa. Los conocemos, hemos jugado contra ellos el año pasado y más o menos sabemos qué hacen. Hay que jugar muy agresivo y con mucha energía y con deseo", destacaba el jugador del Unicaja.

El partido entre el Unicaja y el TD Systems Baskonia se juega este domingo a las 18:30 horas en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. Este encuentro corresponde a la jornada 19 de la Liga Endesa y se podrá seguir en directo en #Vamos de Movistar Plus y Unicaja Baloncesto Radio.