Prohibido fallar en el estreno del Top 16

Es imprescindible, vital, arrancar con buen pie el Top 16 de la Eurocup. Ya lo avisó Luis Casimiro en la rueda de prensa previa al encuentro, «el camino es corto y hay menos lugar al error». Y no le falta razón al técnico verde. En un grupo de solo seis jornadas, donde solo dos de los cuatros equipos acceden a los cuartos del final del torneo, es altamente recomendable empezar con una victoria, y más aún cuando se juega como local y ante otro rival candidato a pasar de ronda como el Joventut.

En este Grupo E del Top 16 será importante cada partido, cada triunfo y hasta cada punto. No solo es fundamental sumar esta noche (20.45 horas/DAZN) el primer triunfo, sino también estar atento a la diferencia de puntos, tanto si se gana como si, por desgracia, se pierde. A empate a victorias al final del grupo, será el average particular entre los implicados el que decida qué equipo que quede por encima y, por tanto, podría ser decisivo para decidir quién avanza a la siguiente ronda y quién se queda por el camino.

El Unicaja ya tiene experiencia de sobre en esta fase del torneo y sabe a la perfección que para tener prácticamente garantizada la clasificación hay que conseguir 4 victorias. Y el camino más fácil es no fallar en los tres partidos como local en el Martín Carpena -este año sin público- y rascar al menos una victoria domicilio. Y no hay mejor manera de empezar este Top 16 que ganando a otro conjunto ACB como es la Penya.

Los de Luis Casimiro tienen que borrar de un plumazo la imagen dada en las últimas semanas de Liga Endesa. Y para ello no podrán con jugadores tan importantes como Alberto Díaz, Gal Mekel, Axel Bouteille y Carlos Suárez, además de con el lesionado de larga duración Dragan Milosavljevic. Ausencias muy sensibles que no deben de servir de excusa para no lograr el triunfo ante un Joventut que tampoco llega en su mejor momento de la temporada.

Los de Carles Durán han accedido al Top 16 como líderes de su grupo, con 8 partidos ganados y solo dos perdidos en la primera fase, pero ahora atraviesan un momento de dudas. Pese a conseguir el billete para la Copa, al igual que el Unicaja, la Penya solo ha conseguido ganar uno de los últimos 5 partidos de Liga Endesa, lo que le ha hecho bajar hasta la 7ª plaza, justo por delante de los de Luis Casimiro. Y además para este encuentro no podrá contar con Pau Ribas, uno de los hombres más expertos en este tipo de enfrentamientos, junto a Ante Tomic, de la plantilla verdinegra.

El Unicaja deberá mejorar su actitud defensiva para contener a un equipo que es el 5º máximo anotar de la competición (86 puntos por partido), 2ª en asistencias (20,5) y 3º en valoración (103,1).

El duelo continental entre equipos españoles está servido. La primera batalla de las seis que componen este Top 16 tendrá lugar esta noche en el Martín Carpena. Y el Unicaja no puede fallar.