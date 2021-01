Unicaja: ¿Peligra Luis Casimiro?

Luis Casimiro vive sus peores días desde que es el máximo responsable del banquillo del Unicaja. El técnico manchego, muy criticado por los aficionados cajistas más activos en las redes sociales desde hace ya muchos meses, tenía hasta ahora el apoyo absoluto de los rectores del club, una situación que ha cambiado las últimas semanas, con el equipo inmerso en una crisis profunda de juego y de resultados.

Es evidente que las cosas no funcionan en un equipo que se ha clasificado por los pelos para la Copa del Rey y que tiene su futuro continental muy comprometido después de la derrota ante el Joventut del pasado miércoles, en la primera jornada del Top 16 de la Eurocup.

La historia dice que el Unicaja no es un club habituado en el pasado reciente a cambiar entrenadores durante la temporada. Pasó en su día con Chus Mateo, después de una racha insoportable de derrotas, y también con Aíto García Reneses, por la actitud del madrileño y su divorcio absoluto con la grada del Carpena. Pero ese tipo de decisiones drásticas no han sido lo habitual. El ejemplo del año de Jasmin Repesa es contundente. Con el entrenador croata al mando, la temporada 2012/2013, el Unicaja no se clasificó para la Copa del Rey y tampoco para el play off por el título, acabando la primera vuelta y la Fase Regular de la Liga Endesa en la novena plaza. Un año muy malo (salvado con algunas victorias de prestigio en la Euroliga, sobre todo a domicilio), pero en la que se mantuvo de principio a fin la apuesta por el entrenador balcánico.

Tras la derrota contra el Joventut del miércoles pasado, lo cierto es que han aparecido varias voces críticas en la planta noble del club hacia la labor de Casimiro. Es verdad que el presidente, Eduardo García, mantiene su apuesta firme por el manchego. El máximo mandatario verde piensa que las lesiones están siendo decisivas para explicar este mal momento de juego y resultados del equipo y que el regreso inminente de Alberto Díaz será clave para el inicio de la resurrección.

Pero también es verdad que cada vez hay más voces críticas en el entorno próximo de García que apuntan al técnico de Puertollano como máximo responsable de la crisis actual de los verdes. Y eso puede hacer variar el staus quo actual.

Lo cierto es que a estas alturas, la destitución de Casimiro supondría un problema muy serio porque en el mercado no hay el candidato ideal para sustituirle. En el cuerpo técnico del primer equipo e incluso en la cantera hay entrenadores de muchísimo valor, pero sin ninguna experiencia al más alto nivel, lo que desaconseja también la apuesta por alguien de la casa como interino hasta el final de temporada. La idea del club es, desde luego, esperar al verano y apostar por un nuevo entrenador, con Joan Peñarroya e Ibon Navarro como dos de las opciones más interesantes para el futuro mercado estival.

A pesar de ese deseo del presidente García de esperar a que la tormenta amaine y que los lesionados regresen al trabajo, lo cierto es que la racha de siete derrotas en ocho partidos colocan al técnico en el disparadero. En el club son muy conscientes de que la ausencia de público en las gradas del Carpena en los partidos está siendo un bálsamo para evitar pitadas y ruido en contra del banquillo o del propio palco. El run-run de las redes sociales evidencia que el ambiente en el Carpena sería casi irrespirable si el Covid no hubiera vaciado el Palacio de espectadores.

El caso es que el debate está abierto y la pregunta está planteada: ¿Peligra Luis Casimiro? Fuentes cajistas aseguraron ayer a La Opinión de Málaga que las dos próximas citas oficiales de los verdes serán claves para el futuro del entrenador. Dos nuevas derrotas en Manresa y en el Principado de Mónaco harían casi insoportable la situación y podrían ser la sentencia para el manchego. Nadie quiere en el club hablar de ello públicamente, pero el ultimatum parece que está planteado encima de la mesa de Casimiro. Por delante tenemos dos duelos que serán mucho más que dos partidos: el sábado a las 18 horas en el Nou Congost de Manresa y el martes en el Stade Luis II de Mónaco, desde las 18:30 horas.