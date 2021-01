Casimiro: "La solución es seguir trabajando, perseverar, seguir creyendo en lo que hacemos"

Luis Casimiro pasó por sala de prensa tras el partido en el Nou Congost y lamentó "errores en tiros" que, a su criterio, fue lo que impidió al Unicaja "llegar al final con opciones". Para el técnico cajista la solución al problema que tiene su qeuipo es "seguir trabajando, perseverar" y además comentó como nota positiva el regreso de Alberto Díaz: "Lo que ha estado en cancha es muy buen síntoma".

Análisis de la derrota. "Creo que el primer cuarto ha condicionado todo el ritmo del partido. Esa diferencia por momentos la hemos podido salvar y volver al partido. Hemos cometido errores en tiros, eso ha hecho que ellos sigan teniendo esta distancia de 8 o 10 puntos. Cada vez que hemos querido entrar en partido, errores de estos nos han hecho no llegar con la fe suficiente y llegar al final con opciones".

¿Soluciones? "Seguir trabajando, perseverar, seguir creyendo en las cosas que hacemos. Otros días en prórrogas, últimos balones teníamos opciones de ganar. Seguir trabajando, recuperar, si se puede, a la gente que está lesionada. Hoy ha contribuido Alberto en el partido. Si podemos aumentar el número de participantes también ayudaría".

Protestas a los árbitros. "Reclamaba criterio arbitral. No hecho la culpa al arbitraje, en ningún momento, pero sí atenernos a unos criterios que sean siempre los mismos. No solamente en un mismo partido, sino en un partido u otro. Es lo que estaba reclamando, sin justificar para nada la derrota. Para saber los profesionales a qué nos tenemos que ajustar. Eso no ayuda a nadie".

Alberto Díaz. "Bien. Vamos a esperar que no haya tenido sobrecarga. Lo que ha estado en la cancha es muy buen síntoma, para estar contentos. Que no haya ningún contratiempo, que siga sumando minutos de entrenamiento y partidos y poco a poco vuelva a estar dónde estaba cuando se lesionó".