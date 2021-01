Negociación abierta entre el Unicaja y Fotis Katsikaris

Negociación abierta entre Fotis Katsikaris y el Unicaja. El técnico griego y el club de Los Guindos mantienen a estas horas conversaciones fluidas, pero todavía sin llegar a ningún acuerdo para que el heleno sea el nuevo técnico del equipo verde.

En el club ya se ha decidido que lo mejor es buscar un sustituto para Luis Casimiro, después de que el equipo haya sumado este martes en Mónaco la novena derrota en diez partidos. El problema es que el Unicaja pretende que el recambio sea temporal, solo por lo que resta de temporada, hasta junio de este 2021, y éste es el principal inconveniente para convencer al técnico heleno, que ha puesto sobre la mesa en la negociación su deseo de tener un contrato más largo, al menos hasta junio de 2022.

El club tiene como gran objetivo para el próximo verano fichar a Joan Peñarroya, actual técnico del San Pablo Burgos, por eso la decisión de los rectores cajistas de ofrecerle solo 5 meses de contrato a Katsikaris, que ejercería de técnico "puente" hasta el desembarco del deseado Peñarroya.

La cuestión económica no parece ahora mismo un obstáculo insalvable con Fotis Katsikaris, que la pasada temporada dirigió al Herbalife Gran Canaria y que este curso se ha centrado en cuestiones familiares importantes, que le han mantenido fuera del día a día.

El consejo de administración tomará una decisión definitiva en las próximas horas, probablemente este miércoles, sobre el futuro del banquillo, una vez la expedición cajista regrese a Málaga desde Niza y Casimiro conozca de boca del presidente y del director deportivo la decisión final sobre su futuro.

El club tiene otros nombres encima de su mesa, pero la decisión es apostar por Katsikaris. Si no hay acuerdo con el griego, entonces se buscarán otras alternativas. La de un entrenador de la "casa" sería la más económica y no se puede descartar, aunque la situación es límite y "quemar" a un técnico del club ahora tampoco parece lo más idóneo. Lo que parece decidido es que Casimiro no se siente el sábado en Sevilla, en el derbi liguero del Unicaja en la pista del Coosur Real Betis. Toca esperar...