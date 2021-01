Fotis Katsikaris llegó este jueves a Málaga y hoy viernes ya ha sido presentado como nuevo entrenador del Unicaja. Después de no poder dirigir ayer la sesión de entrenamiento por un caso de positivo en coronavirus, ha vivido su puesta de largo como técnico verde en la sala de prensa del Martín Carpena. El griego llega sin mucho tiempo par dar su seña de identidad al equipo -este sábado dirigirá ya su primer encuentro ante el Real Betis-, pero se ve con fuerzas para dar la vuelta a la dinámica del equipo: “He estado en situaciones similares. La confianza es fundamental, eso pesa mucho. Hay que exigirles. Hay talento, tenemos un grupo muy bueno. Necesitamos un esfuerzo de todos para salir de esta situación”.

Motivación. "He estado en una situación parecida varias veces. Unicaja es uno de los proyectos más atractivos en ACB y Europa. Hay resultados en la mochila que no podemos cambiar. Dentro de la situación complicada, creo que tiene potencial para hacer un buen trabajo.

Objetivos prioritarios. "El objetivo es ganar el sábado. Una reacción del grupo. Con el cuerpo técnico tenemos que encontrar lo que necesitamos hacer para ganar el sábado. El tema de la defensa lo tenemos que tocar. Tácticamente pocas cosas podemos tocar. Tiene todos los principios. La energía es imprescindible. En ataque el equipo tiene talento, pero hay momentos que se pueden gestionar mejor. Es nuestro objetivo. El ataque y defensa se conecta mucho. No te puedes aislar. Si pierdes balones, das la oportunidad al rival de correr y hacer puntos fáciles".

Conocimiento del equipo. "He visto mil partidos, he tenido mucho tiempo. Sigo más la Liga Endesa. He visto casi todos los partidos, conozco muy bien el equipo. Ahora tengo la oportunidad de trabajar desde dentro”.

Experiencia en el baloncesto. "Es un reto, siempre es un reto para un entrenador cualquier equipo en la mejor liga de Europa. Una oportunidad, también. Es un equipo con mucha historia, mucha trayectoria. Una afición maravillosa, una ciudad preciosa, una exigencia que existe para marcar los objetivos. He estado en situaciones similares. Hay dos cosas principales en una situación así, detectar el estado anímico del equipo. La confianza es fundamental, eso pesa mucho. Hay que exigirles. Hay talento, tenemos un grupo muy bueno, muy buena relación en el vestuario. Hay que reaccionar rápido. Ver el tema táctico, es fundamental. Necesitamos un esfuerzo de todos para salir de esta situación”.

Objetivos a largo plazo. "Yo vivo el día a día, con el equipo, con los resultados. Enfocarnos solo en el próximo partido. Ver dónde tenemos las carencias y debilidades. El físico es fundamental, pero es un equipo inteligente. Hay tres cosas fundamentales: talento, físico y mentalidad, el carácter. Tenemos mucha fuerza los seres humanos, cuando se necesita puedes sacar. Tapar esa carencia. Tenemos que competir a tope. Hay que cambiar el chip. Tenemos que competir y empezar a ganar partidos”.

Momento clave de la temporada. "No es nada fácil. Me sentaría cómodo con mi filosofía, no hay tiempo. Hablar con los jugadores y compañeros, encontrar lo que necesita el equipo y ganar los partidos. Cuando ganas, tienes más margen para trabajar. Lo que voy a intentar es animar al equipo y les voy a exigir mucho, sacar el 100% cada día, si no va a ser una temporada... Sería una lástima. Creo mucho en el equipo, mucho en los jugadores. Les conozco bien. Sacar su energía y carácter, no hay más”.

Mensaje a la afición. "He jugado muchas veces aquí, era muy duro ganar aquí. Es una afición que ama a su equipo, hay mucha exigencia. Me gusta la exigencia. Vivimos con eso. No es un tema de prometer algo, puedo prometer trabajo y sacar todo lo que tiene el equipo, los aficionados tienen que creer en este equipo. Hay un grupo humano bueno, con buenos jugadores. Soy muy optimista. Lo vamos a arreglar. Estamos en una situación difícil. Con el COVID es una situación difícil este año. Nuestra responsabilidad es esa, dar lo máximo”.

Fichajes. "He tenido equipos sin físico, siempre hay maneras de encontrar soluciones. Si no tienes velocidad de pies, tienes las manos. En eso vamos a trabajar, donde el rival pueda encontrar nuestras debilidades, ahí nos tenemos que superar. Lo mismo es el tema del rebote, defender es querer. Sacar carácter, uso de faltas. Hay cosas que mejorar en el aspecto defensivo. Tienes siempre que trabajar bien, duro. Individualmente tenemos que ser más responsables en la pista. Creo que vamos a estar bien".

Cuerpo técnico. "Vamos a seguir con el grupo que está aquí, no vamos a tocar nada de momento. Hay que enfocarnos y trabajar bien”.

Cláusula de continuidad. "Tenía que valorar muy rápido una situación que ha sucedido. Para mí era la mejor opción ahora mismo. El equipo ya lleva unos resultados. Tengo mucha confianza en mí mismo. Lo digo por tema de trabajar, de creer en los jugadores. Es un club que siempre quiere estar arriba. En verano, ya veremos. Es una cláusula de ambas partes. Estoy motivado para hacer un buen trabajo y conseguir los resultados que merece el grupo y los aficionados”.