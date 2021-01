Joan Plaza, entrenador del Coosur Betis, ha considerado este sábado, tras la victoria de su equipo (78-75) contra el Unicaja que el conjunto sevillano debe "jugar siempre al límite, sin especular" porque la cortedad del plantel hace que pelee por la permanencia "con armas limitadas".

"Hemos de persistir siempre, no podemos especular. Siempre debemos ir al límite, nuestras armas son limitadas. Los chicos están en la línea de lo que queremos. Hace tiempo que se merecían este triunfo", ha manifestado Plaza en declaraciones a 'Vamos'.

El técnico catalán señaló que no pretende "engañar a nadie" cuando afirma que el Coosur Betis no puede "jugar en un rango de anotación de cien puntos", lo que lo obliga a "ser más estrictos para no perder balones", cuestión para la que se plantea alinear a "cuatro bajitos, como hoy" por "éste debe ser el camino".