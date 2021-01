Jaime Fernández, uno de los jugadores más importantes del vestuario cajista, que el Unicaja tiene que "hacer un buen trabajo para poder salir ya de esta racha". El conjunto verde no levanta cabeza y ante el Nanterre sumó un nuevo tropiezo, el segundo de la era Katsikaris, que le deja casi sin opciones de seguir adelante en la Euorcup. "Hay que cortar esta dinámica ya", sentenció. Y la primera oportunidad para ello la tienen el domingo ante el Valencia Basket, un equipo Euroliga al que ya consiguieron derrotar en La Fonteta en la primera vuelta de la Fase Regular de la Liga Endesa.

Rival. "El Valencia Basket es un conjunto muy fuerte en todos los aspectos, en todas las posiciones, físico, con anotadores.... Nosotros tenemos que hacer un buen trabajo para poder salir ya de esta racha, que es lo que todos estamos deseando. La semana está siendo bastante buena de entrenamientos, exigentes, cogiendo conceptos nuevos y con ganas de que llegue el partido porque la racha la tenemos que cambiar empezando desde el minuto uno el domingo. Seguro que así va a ser".

Victoria en la primera vuelta. "Fue un buen partido, jugamos bien y queda demostrado que podemos ganar a grandes rivales y que este equipo compite pese a que ahora lo veamos todo negro. Tenemos ganas de repetirlo aunque va a ser complicado".

Concentración. "Estamos compitiendo. Aunque no estamos sacando los partidos adelante, hay momentos buenos y momentos no tan buenos y hay que reducir estos menos buenos. Para ello hay que trabajar cada día y es donde ponemos el foco".

Dinámica negativa. "Esto son rachas, a veces ganas partidos que no te mereces y otras, mereces ganar y pierdes. Tenemos esos momentos que parece que no nos sale nada y los rivales se aprovechan de ellos, por eso hay que hacer otras cosas importantes como sumar desde la defensa y que no anoten tan fácil para cambiar la dinámica. Hay que cortar esta dinámica ya".