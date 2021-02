El Unicaja se enfrenta al Urbas Fuenlabrada este domingo a las 12:30 en la cancha rival. Con la Eurocup completamente perdida y los cuartos de final de la Copa del Rey en una semana, el partido en Madrid se antoja de extrema necesidad para coger confianza de cara a los próximos compromisos que tiene la plantilla.

Francis Alonso es consciente de la situación que viven tanto los aficionados como el club, aunque nota una mejoría en la plantilla. «Desde que Fotis llegó creo que estamos trabajando muy bien, creo que el equipo ha mejorado en muchísimos aspectos y es cierto que, ahora más que nunca, hay que sacar ese carácter y ese orgullo para conseguir una victoria». No obstante, también reconoce la «racha mala, la dinámica negativa que, al fin y al cabo, afecta a todo y en momentos donde hay que tirar para arriba nos está costando más».

La racha negativa del Unicaja ha venido de la mano de una inestable situación en el juego del propio Francis Alonso, aunque es de reconocimiento su actitud tras los partidos donde se queda en la cancha lanzando a canasta para mejorar. «Habrá veces que el balón entra, otras en las que no, pero siempre he sido una persona que ante mi trabajo, ante situaciones donde no estoy satisfecho, siempre trabajo más. En ningún momento tenía un problema de confianza. Era cuestión de tiempo, sabía que iba a poner mi trabajo sobre la mesa y que todo iba a llegar».

El Fuenlabrada ya consiguió derrotar en la primera vuelta al Unicaja, hace solo un mes, por 84 a 90. La situación no ha cambiado, el equipo continúa en la dinámica negativa, pero el escolta reconoce la motivación con la que llegan al partido. «Creo que si sacamos esta victoria puede ser muy positivo para el club, para nuestro trabajo y para la confianza que tenemos todos. Necesitamos esta victoria y tenemos muchas ganas de llegar allí y conseguirla».

En relación a la afición, sabe de lo duro que está siendo también para ellos. «Sé que muchos de ellos están teniendo paciencia y lo agradecemos muchísimo porque está siendo muy duro para todos nosotros, pero mandar ese mensaje de que estamos trabajando más que nunca, sabemos la situación en la que estamos y queremos salir de ella sobre todo para nosotros y para ellos. Creo que este club lo merece y sobre todo por el trabajo que estamos poniendo en la mesa también lo merece. Vamos a salir de esta todos juntos»