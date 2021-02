El día después de la derrota del Unicaja en la pista del Nanterre, que supuso dejar al equipo verde sin ninguna opción matemática de pasar al play off de cuartos de final de la Eurocup, fue muy tranquilo en las oficinas de Los Guindos. No hubo ninguna información oficial sobre el fichaje de un nuevo jugador o sobre la salida de Volodymyr Gerun, con el que no cuenta el entrenador cajista, Fotis Katsikaris.

La postura del consejo de administración de no fichar un nuevo pívot mientras el ucraniano siga en la plantilla cajista se mantiene en pie, a pesar de las señales que el técnico griego ha mandado en sus tres últimas comparecencias de prensa, pidiendo un refuerzo que ayude a compensar los problemas en el juego interior de un equipo que en la pista del Nanterre, por ejemplo, capturó 20 rebotes menos que su rival (46 a 26). La postura oficial es que no hay dinero si no se libera la ficha de Gerun. No hay más.

El club parece decidido a tirar para adelante con lo que hay, desoyendo las súplicas de su entrenador, lo que hipoteca las opciones competitivas de los verdes de cara a la Copa del Rey de la próxima semana en Madrid y también pensando en el play off por el título de la Liga Endesa. Todo esto, si es que el Unicaja es capaz de remontar en las próximas jornadas y se clasifica para la lucha por el título, ya que ahora mismo el equipo verde está fuera de los 8 primeros en la ACB.

La situación es crítica después de 10 derrotas, es evidente que la plantilla está mal fabricada y que es necesario un refuerzo, a no ser que el club tenga decidido dejar «morir» este proyecto 2020/2021 para empezar a preparar el de la próxima temporada, algo que suena muy duro si tenemos en cuenta que estamos en la primera semana del mes de febrero.

El equipo regresó ayer de París y tuvo el resto de la jornada de descanso. Hoy empezará a preparar el duelo liguero del próximo domingo en la pista del Fuenlabrada.