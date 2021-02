El Unicaja Femenino no consiguió regresar ayer a la competición de la forma esperada, con un triunfo que pusiera fin a cerca de dos meses sin jugar. Después de la incidencia que en los últimos 53 días había generado la enfermedad del Covid-19, el Picken Claret logró cimentar su triunfo durante el cuarto y definitivo cuarto.

La vuelta a las canchas para las cajistas se saldó con un resultado de 61-76, que evidenció la falta de ritmo en los compases finales. De hecho, las malaguistas compitieron durante la mayor parte del encuentro, aunque otra de las claves de este enfrentamiento estuvo en el acierto visitante. En el recuento final, la local Ana Pocek se convirtió en la más valorada, con una puntuación de 19 (13 puntos y seis rebotes).

No habrá mucho tiempo para digerir la derrota. Hoy habrá un nuevo partido liguero, esta vez ante el Fustecma Nou Basquet Femení, a partir de las ocho de la tarde y también en la cancha de Los Guindos. Será una buena ocasión para compensar la derrota que se produjo ayer, la tercera de la presente temporada (el balance ahora es de 10-3).

El duelo dominical de inicio se caracterizó por la facilidad para que el equipo verde hallase vías de anotación en el perímetro, con hasta 5 triples convertidos en el primer cuarto y una Ana Pocek inspirada. Sin embargo, el Picken Claret fue estrechando el marcador a través del acierto de Marta Gómez (4 triples) y los tiros libres, yendo las locales con una mínima ventaja al final de cuarto (21-19).

El Unicaja Femenino permanecía agarrado al perímetro, encontrando soluciones a través de Gema García, que mantuvo a flote a las malagueñas ante las acometidas rivales (31-27). Un total de seis puntos consecutivos de Rodrigo en un minuto voltearon el resultado, lo que unido al acierto de Gómez (17 puntos en la primera parte) dio ventaja a las visitantes al descanso (36-41).

Entraba el encuentro en un carrusel de triples en el que las cajistas salieron bien paradas, gracias a la puntería de Gema García (18 puntos, con 6 triples) y el trabajo de Nneka Ezeigbo bajo aros. Pero con las defensas imponiéndose a los ataques, un parcial de 0-4 dio cierto aire al Picken Claret, que cerró el cuarto de la mano de una inspirada Rabassa (54-59).

No encontraba el ritmo en ataque las cajistas, que no podían contener el mayor acierto visitante, llegando a una desventaja de 10 tras triple de Rodrigo (54-64). Pese a que el equipo dio la cara, las piernas tras 53 días de parón competitivo acabaron pesando y la remontada no fue posible, cosechando el Unicaja Femenino la derrota por 61 a 76, la primera en Los Guindos.

Ana Pocek cerraba ese balance individual con 13 puntos y 6 rebotes, mientras que la máxima anotadora fue la también reseñada Gema García, con un total de 18 puntos. El equipo vivirá hoy el siguiente partido, con retransmisión a través del Canal FEB.