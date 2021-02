Fotis Katsikaris es consciente del difícil reto que tiene por delante el Unicaja en la Copa del Rey de Madrid, pero tiene la ilusión de que su equipo va a darlo todo el viernes en el partido de cuartos de final ante el Barça y que eso le puede dar opciones de ganar el partido ante un rival que es favorito según el griego «incluso para ganar el domingo la misma Copa del Rey».

El nuevo entrenador del Unicaja recibe a La Opinión de Málaga justo al acabar la sesión de entrenamiento del equipo. Tranquilo, amable, confiado en que el equipo vaya a más con el paso de los días, reflexiona sobre las casi tres semanas intensas que ya ha vivido como técnico cajista y pone el foco en el próximo gran reto de los verdes: La Copa del Rey de Madrid 2021, que arranca el jueves y que para los cajistas tendrá su punto álgido el viernes, con la eliminatoria de cuartos de final ante el Barça, a partir de las 21:30 horas, en el WiZink Center de la capital de España.

Lleva ya casi tres semanas en Málaga, ¿está siendo más duro de lo que esperaba?

Es verdad, se puede decir que sí. Puedo decir que un poco más duro de lo que esperaba. Estamos trabajando para salir de esto. Lo más importante, la clave, es buscar las teclas que tienes que tocar para que el equipo gane. Es mi objetivo número uno desde el día que llegué a aquí. No puedes tocarlo todo.

¿Cómo fue ese momento en el que usted está en Atenas y recibe la llamada del Unicaja diciéndole que ha pensado en usted para su banquillo?

Mi representante me dijo que después de perder en Mónaco, el Unicaja había tomado la decisión de cambiar de entrenador y que uno de los nombres que estaba manejando el club era el mío. A partir de ahí hubo unas negociaciones muy rápidas, incluso me hice urgentemente un PCR por si había acuerdo, porque era necesario para poder ponerme a entrenar al llegar. Hablé con el director deportivo, Manolo Rubia, y también con el presidente. Todo fue muy, muy rápido.

¿Dudó mucho en aceptar este reto?

Tuve que tomar una decisión rápido, en unas condiciones que en verano hubieran sido distintas, con más tiempo para pensarlo, pero esta vez el club necesitaba mi respuesta, tenía que valorar muchas cosas sobre el club, sobre la plantilla... Siempre he considerado al Unicaja como un proyecto de equipo «grande», con potencial para llegar a finales y ganar títulos. Esto, junto a la afición que tiene, era un proyecto que siempre me había atraído como club. Tenía que tomar una decisión también teniendo en cuenta un problema familiar que tenía, lo hablé con mi familia y fue todo tan rápido que estaba aquí al día siguiente.

¿Qué vestuario se ha encontrado en lo anímico?

En lo anímico todo el mundo se lo puede imaginar. Cuando estás en una racha de tantas derrotas... Hablamos de que era un 80% de lo que teníamos que trabajar desde el primer día, en grupo e individualmente, sobre todo.

¿Y en lo deportivo?

En lo deportivo, Luis Casimiro es un entrenador al que respeto mucho, que tiene una filosofía muy clara en su juego. Hay muchas cosas de él que me gustan y que vamos a mantener durante el resto de la temporada porque va con el perfil de los jugadores. En ataque y en defensa. Es más fácil para mí, si quiero tocar algo, que los jugadores tienen ya una base. Hablamos de una plantilla que no quiero decir que está descompensada, pero sí es cierto que es más una plantilla exterior, que tiene más sus armas en el perímetro, que le falta físico, eso está clara y en unas posiciones que son básicas en el baloncesto actual. Se junta todo porque tenemos jugadores tocados físicamente, otros que no están en forma, que les ha afectado más en lo personal lo que está pasando y les cuesta recuperarse. Ahora mi objetivo es encontrar los soldados con los que tengo que ir a la guerra. Y esto no es un mensaje para uno u otro. Hasta que el grupo se recupere y empecemos a ganar partidos, igual tengo que elegir a 7 u 8 jugadores, que son los que están preparados para afrontar esta situación.

Tras la eliminación en la Eurocup, llega otro momento caliente de la temporada con la Copa del Rey. ¿Qué Unicaja espera que veamos en el WiZink Center?

Estoy muy contento por poder entrenar estos días seguidos aquí en Málaga. Hasta ahora no tenía tiempo por los partidos y viajes seguidos. Ahora podemos trabajar en las cosas que yo quiero cambiar, lo que quiero tocar, que no he tenido tiempo. En estos 4 días estamos trabajando para jugar ante un rival que es el que más en forma está incluso en la Euroliga, no solo en nuestra Liga. Pero sobre todo quiero aprovechar estos días para hacer la mejor preparación de cara al partido del viernes. Quiero mejorar en unas cosas que nos faltan, que creo que son importantísimas y en las que tenemos que insistir más para ganar partidos.

El Barça está en un momento de juego espectacular. ¿Qué hay que hacer para tener opciones de dar la sorpresa?

Lo primero, creer que podemos. Es seguro que ellos son los favoritos, no solo para ganarnos a nosotros, incluso para ganar la Copa. Tienen un equipo con mucho físico, con mucho talento. Tenemos que salir a disfrutar, a jugar fuerte. No me gusta decir eso de «no tenemos nada que perder». No existe esa frase en mi vocabulario. Vamos a dar todo lo que podamos para competir y competir y competir. Picar piedra los 40 minutos y si podemos llegar a los 2 últimos minutos con opciones sería excelente.

Siempre se suele decir que a Barça y Real Madrid es más fácil ganarles en este tipo de competiciones en un partido de cuartos de final, que en semifinales o la final. ¿Está de acuerdo en esa creencia popular?

Yo con Bilbao Basket ganamos una serie 3-0 al Real Madrid en semifinales de la Liga Endesa, pero no es normal. Es cierto lo que dices. Cada vez es verdad que se ven menos sorpresas. Pero sí es cierto que quizás es más fácil sorprender a estos equipos en el primer partido. Ahora con el COVID tenemos otra cosa más a tener en cuenta, es una duda saber cómo van a llegar los equipos físicamente por esto y tenemos que estar pendientes de todo.

¿Puede ser la Copa el escenario ideal para que el Unicaja se vuelva a sentir un equipo competitivo y campeón?

La Copa del Rey siempre es para muchos equipos un punto de inflexión en febrero. Para lo bueno y para lo malo. Está la Copa, luego el parón por la Ventana FIBA... Ahora mismo necesitamos victorias que nos van a dar confianza y alegría para los siguientes partidos. Entonces, es un torneo bonito, vamos a intentar jugar un buen partido y estar en la semifinal. Sería un chute de confianza perfecto, lo que necesita el equipo.

No ser favorito, ¿puede ser una baza a favor para encarar el partido contra el Barça de cuartos de final?

Puede ser. Cada uno depende cómo lo vea. Porque puedes pensar... «bueno, como no soy favorito y salgo para disfrutar», pero esto es muy peligroso porque en el momento que el rival se pone por delante, puedes bajar los brazos en el minuto 7. Porque si te has preparado psicológicamente así, como que no soy favorito y no tengo la presión... Vale, pero si se va el rival de 10 en el primer cuarto, ¿cómo reacciona este jugador o el grupo como no favorito? Al final acabas perdiendo por 30. Hay una línea muy, muy fina en este sentido. Yo creo que en cada partido el jugador tiene que tener presión. Si juegas un amistoso tienes que tener la presión de la preparación, un estrés constructivo. Pero no puedes ir a un partido relajado porque el Barça es el favorito. Tienes que hacer un trabajo previo de estrés constructivo para estar preparado para cualquier situación que te puedes encontrar ante un equipo como ellos.

Mirotic, Calathes, Kuric, Hanga... ¿Qué es lo que más le preocupa del rival?

Del Barça me preocupa todo. No es un jugador. Tienen de todo. No les falta nada. La verdad es que han hecho muy buen trabajo porque han tenido problemas de lesiones y han dado protagonismo a jugadores como Smiths, que es una «bestia», con una gran físico, incluso Pustovyi está entrando en la rotación, también tiene sus minutos Sergio Martínez... Quiero decir que es un equipo muy compacto, muy físico, muy equilibrado. Calathes es el mejor base de Europa, lo conozco muy bien porque estamos juntos en la selección de Grecia. La verdad es que lo tienen todo. No me preocupa una cosa sola. Tenemos que prepararnos en lo colectivo. Hacer la mejor defensa que podamos en el uno contra uno y tomando decisiones acertadas en el grupo, estar muy pendientes también del rebote, que es uno de los problemas que tiene este equipo desde principio de temporada. En definitiva, muchas cosas.

Y Sarunas Jasikevicius, ¿qué le parece como entrenador?

Saras Jasikevicius me gusta. Es un entrenador que incluso en sus últimos años como jugador ya empezaba a ser entrenador en la pista. Yo recuerdo que cuando estaba Obradovic en el Panathinaikos, él iba al banquillo y se ponía enfrente de Obradovic para hablar de lo que estaban haciendo en la pista sus compañeros. Se le veía ya en aquel momento que iba a ser entrenador. Tiene cosas muy interesantes y se ve que insiste en que su equipo sea disciplinado. Es muy exigente con el grupo y muy buen entrenador.

Parece difícil imaginar una Copa del Rey sin público en las gradas...

La Copa siempre te genera una euforia en la preparación, cuando llegas a la ciudad, el ver a los aficionados por la calle, en la puerta del hotel, en la entrada y la salida del pabellón... Luego vas a los partidos y están allí. Va a ser durísimo. Nada que ver con la burbuja de Valencia de la Liga pasada, que era algo nuevo, aunque había un título de Liga en juego. Pero es que la Copa del Rey es la calle, todo ese ambiente de verdad que no vivirlo va a ser algo muy duro.

¿Qué mensaje le quiere mandar Fotis Katsikaris a la afición del Unicaja en este momento clave de la temporada, con la Copa del Rey a la vuelta de la esquina?

A la afición le digo que estamos trabajando mucho estos días. Sabemos lo que tenemos que mejorar e insistir. Somos conscientes del rival que tenemos, pero quiero ver al Unicaja dar guerra para competir al máximo contra el Barça y, por qué no, llegando con opciones hasta el final para ganar el partido. Es mi objetivo en estos días previos, trabajar y preparar a cada uno para dar guerra.