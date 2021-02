Pudo haber sido la jugada que certificase la victoria de Unicaja frente al Barcelona, pero los árbitros volvieron a convertirse en protagonistas del partido copero y no por nada bueno. Hay imágenes que hablan por sí solas y esta es una de ellas: el agarrón de Davies a Tim Abromaitis por la camiseta no fue pitado como la falta que debería haber sido.

El contacto es evidente, pero ninguno de los colegiados sobre la pista vio nada extraño. La acción, además, se produjo en un momento clave. Era el último ataque del encuentro, Abromaitis había conseguido anotar para empatar en el luminoso a 88 puntos y la falta hubiese supuesto un 2+1 que, de haber entrado, hubiese evitado la prórroga y mandado al Unicaja a las semifinales con un punto de ventaja sobre los blaugranas.

🤔 A estas horas no se nos cae esta acción de la cabeza...

🔚Con 4 décimas por jugar... ¿2+1 y partido?

💚💜 A pesar de los pesares... Orgulloso de nuestro equipo#MálagaNoSeRinde #YoSoyDelUnicaja pic.twitter.com/CITqEYJb7G — UnicajaCB (@unicajaCB) 13 de febrero de 2021

A la postre, esta sería una de las muchas decisiones polémicas por parte del conjunto arbitral, ya que el técnico cajista, Katsikaris, acabó el partido expulsado. No obstante, en la rueda de prensa postpartido no quiso ahondar en la polémica aunque no escondió que su equipo no mereció acabar el partido de la forma en la que terminó.