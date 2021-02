El Unicaja sigue trabajando en los despachos para intentar acometer el fichaje de un pívot que refuerce el juego interior del equipo en lo que resta temporada. El movimiento que se intenta ahora hacer desde Los Guindos para posibilitar la llegada de una nueva incorporación es alcanzar un acuerdo para la desvinculación de Dragan Milosavljevic, jugador lesionado de larga duración y que ya no podrá volver a participar este curso.

La entidad cajista, tal y como confirman desde el entorno del jugador, negocia poner punto y final a la relación con el alero serbio, cuyo contrato expira al final de la presente temporada. Hay buena sintonía entre ambas partes y podría estar cerca un principio de acuerdo para que se libere una cantidad que pueda ayudar a la incorporación de un nuevo fichaje para lo que queda de curso.

Milosavljevic vive un calvario desde agosto de 2019, cuando se lesionó con el combinado serbio mientras preparaba el Mundial de China. El serbio sufrió una grave lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le hizo perderse toda la temporada pasada. Y este curso, cuando ya estaba dando los últimos pasos de una larga recuperación para reaparecer con la camiseta verde, volvió a lesionarse, esta vez siendo operado de una rotura de menisco en la misma rodilla. Tras esto, su participación en la presente temporada también quedaba descartada.

El Unicaja lleva semanas con el planteamiento de acometer un fichaje que refuerce su plantilla hasta final de campaña, pero para ello debía dar salida a algún jugador para ahorrar costes. La primera opción siempre fue buscar acomodo a Volodymyr Gerun, pero su salida está encallada. El pívot ucraniano solo quiere salir a un club ACB, y esto debe producirse antes de final de este mes de febrero, cuando cierra el plazo para traspasos entre clubes de la Liga Endesa. Que esto acabe produciéndose no está descartado aún, pero en los despachos de Los Guindos ya han iniciado otros movimientos por si Gerun no encontrara destino y viese lo que resta de curso desde la grada -Katsikaris no cuenta con él-.

El fin de contrato de Frankie Ferrari deja al Unicaja con 11 jugadores disponibles, además de Gerun y los lesionados de larga duración Gal Mekel, que podría reaparecer si todo va bien en el último mes de competición, y el propio Dragan Milosavljevic (también está lesionado Suárez en estos momentos). El base estadounidense no ha dado el nivel que se esperaba cuando fue contratado de urgencias para suplir las bajas del israelí y Alberto Díaz, y tras la disputa de la Copa del Rey, en la que no jugó ni un solo minuto, dice adiós a la disciplina verde.

Los próximos días y semanas pueden ser movidos en Los Guindos. Sobre la mesa están la marcha de Gerun, la posibilidad de alcanzar un acuerdo de rescisión de contrato con Dragan Milosavljevic y la opción de contratar un pívot que dote de músculo a la pintura verde. Veremos cómo acaba todo esto.