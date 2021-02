Ya es oficial. El Unicaja ha anunciado el final de la vinculación que mantenía con el estadounidense Frankie Ferrari, que había llegado al equipo para reforzar la posición de base. Una vez finalizado el contrato, el jugador deja de pertenecer a la entidad malagueña y el equipo le agradece “su trabajo durante este periodo y desearle mucha suerte en su futuro profesional”.

Procedente del Herbalife Gran Canaria, Ferrari llegaba a Málaga para ocupar una posición de base que se encontraba en situación crítica en el Unicaja, ya que Alberto Díaz, Gal Mekel y Jaime Fernández estaban lesionados. Su presencia ejerciendo de director en el juego del equipo se hacía fundamental en momentos en los que la plantilla estaba sufriendo ante las numerosas bajas que tenía en el perímetro, dando lugar a que durante algunos minutos fuera Darío Brizuela quien ocupaba esta teórica posición de base. Es más, en los últimos partidos, bajo la batuta de Fotis Katsikaris, no había disputado ningún minuto.

Así, el pase del norteamericano por las filas malagueñas ha sido sumamente discreto, tal y como indican los datos de su juego: tan solo ha jugado ocho partidos en Liga Endesa y en el Top 16 de Eurocup, dos como titular, en el período que ha defendido la camiseta verde y ha promediado 15 minutos, 6,1 puntos, 1,3 rebotes y 1,9 asistencias. Una incidencia en el juego muy baja para un jugador que llegaba a la ciudad malagueña con la intención de volver a mostrar la forma que había mostrado en Manresa.

A la entidad catalana es precisamente a la que que se marcha Frankie Ferrari, que tiene lesionado a uno de sus bases, Dani Pérez. La experiencia en este conjunto, su primer conjunto en ACB, durante el tramo final de la temporada 19/20 sí que fue más rentable, pues promedió en Liga Endesa 14,7 puntos, 2,8 rebotes y 5,7 asistencias.

Ahora que el estadounidense con pasaporte italiano no pertenece al Unicaja, el equipo pierde a un base. Tan solo quedan en ese puesto Alberto Díaz y Jaime Fernández para el segundo tramo de la temporada en el que el equipo ya no disputará competiciones europeas, pero sí concentrará sus esfuerzos por remontar posiciones en Liga y clasificarse para el play off.