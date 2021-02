El todavía pívot del Unicaja Volodymyr Gerun se encuentra ya concentrado con la selección de Ucrania para participar el próximo fin de semana en la Ventana FIBA de partidos internacionales, que en el caso de su selección será con sendos choques en Kiev ante Eslovenia, el sábado, a partir de las 15 horas, y frente a Hungría, el lunes, desde las 18 horas.

En total son 8 jugadores del Unicaja los que están ya concentrados con sus respectivos equipos nacionales (el propio Gerun, Francis Alonso, Darío Brizuela, Jaime Fernández, Rubén Guerrero, Adam Waczynski, Axel Bouteille y Deon Thompson), aunque el caso del pívot ucraniano es muy «especial» por la situación en la que se encuentra en Málaga, apartado del día a día del equipo y con conversaciones abiertas para romper la vinculación club-jugador, que tiene como límite el próximo mes de junio, aunque hay una cláusula en su contrato de ampliación una temporada más, para la campaña 2021/2022.

La situación es realmente difícil para Gerun, que podría estar los próximos cuatro meses sin jugar, en la grada, si es que no hay un acuerdo entre el club y el jugador que sea satisfactorio para ambas partes. En los últimos días las posiciones han estado muy alejadas entre el Unicaja y el pívot, pero hay confianza en que la situación cambie después de esta Ventana FIBA.

Desde que el club comunicó a la agencia de representación del pívot ucraniano su deseo de que Gerun no acabe la temporada en Málaga, el jugador no ha dado muchas facilidades para su salida. De hecho, rechazó una oferta de la Liga de su país y ha puesto como condición sine qua non terminar la temporada en otro equipo de la Liga Endesa, si es que abandona la disciplina cajista.

Precisamente esta última premisa será una cuestión clave la próxima semana, cuando Gerun regrese a Málaga de jugar con su selección. Y es que el día 28 de febrero, el domingo de la próxima semana, acaba el plazo para el intercambio de jugadores entre equipos de la Liga Endesa. Es decir, que si Gerun no encuentra destino en estos próximos días en algún equipo español, su intención de acabar la temporada en otro club ACB será imposible.

Si en lo deportivo la salida de Gerun del Unicaja está bastante enquistada, en lo económico tampoco va a ser fácil llegar a un acuerdo por esa cláusula en su contrato firmado hace un par de veranos de 2+1 (dos temporadas aseguradas más una tercera opcional), que obliga al club a pagar una penalización al jugador en caso de no seguir en Málaga la campaña 2021/2022.

Estos días en los que el ucraniano estará concentrado con su selección nacional se espera en Los Guindos que sea el periodo de reflexión necesario para que Gerun regrese a Málaga con otra postura respecto a su futuro. El liberar el total (o al menos un parte) de su ficha de lo que resta de esta temporada sería para el club una inyección económica muy importante para acometer esa operación que Fotis Katsikaris y los aficionados están esperando de reforzar el juego interior con un nuevo pívot que pueda ayudar en el rebote, la defensa y la intimidación debajo de los aros.

Gerun está totalmente apartado de la primera plantilla verde. El jugador dejó la semana previa a la Copa del Rey de entrenar con el resto de sus compañeros por decisión del nuevo técnico cajista. El ucraniano se ejercitó en Los Guindos con Paco Aurioles, uno de los técnicos asistentes de Katsikaris, y no se desplazó con la expedición cajista ni a Fuenlabrada, en el último choque liguero ni a la propia Copa del Rey del WiZink Center de Madrid.

El miércoles de la próxima semana, cuando regrese desde Kiev, Gerun se va a encontrar una situación algo distinta en Málaga, con Frankie Ferrari ya fuera de la disciplina verde y con Carlos Suárez lesionado, con lo que Katsikaris solo contará con 10 jugadores de la primera plantilla para preparar el duelo liguero del fin de semana ante el Movistar Estudiantes.

Habrá que ver qué decisión toma el club con Gerun, si es que no abandona el Unicaja. En principio no entra en los planes que vuelva a la disciplina del primer equipo, pero con 2 huecos en el plantel habría que ver si al menos vuelve para participar en el día a día con sus compañeros.

No es una situación cómoda para ninguna de las dos partes. Habrá que esperar el regreso de Gerun a Málaga, presuntamente el miércoles de la próxima semana por la tarde, para calibrar sus intenciones personales para lo que resta de temporada. Su etapa en el Unicaja parece acabada, pero tiene contrato en vigor y si no hay acuerdo de rescisión deberá seguir en el club, aunque sea sin jugar y entrenando al margen.