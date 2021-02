Vuelva la Liga Endesa. Tras la Copa del Rey de Madrid y la Ventana FIBA que tiene sus últimos coletazos entre este domingo y el lunes, regresa esta semana al Martín Carpena el ritmo habitual de trabajo para el Unicaja, que irá recuperando de forma progresiva a los 8 internacionales que ha tenido repartidos por el mundo a lo largo de los últimos días.

Darío Brizuela, Jaime Fernández, Francis Alonso, Rubén Guerrero, Adam Waczynski, Axel Bouteille, Volodymyr Gerun y Deon Thompson irán volviendo a "casa" a partir del lunes de manera escalonada hasta que, si las conexiones aéreas no fallan, todos estén en el Martín Carpena el miércoles listos para entrenarse a las órdenes de Fotis Katsikaris.

Estamos, desde luego, ante una semana muy especial. Y es que además del regreso de los internacionales, el martes está previsto también que llegue a Málaga Malcolm Thomas, nuevo pívot verde, cuyo fichaje lo hará oficial la entidad de Los Guindos en las próximas horas.

Con Thomas se llegó a un acuerdo el viernes pasado por lo que resta de temporada, pendiente de que se certificara todo por escrito, cuestión que a lo largo del fin de semana se ha perfilado, por lo que es solo cuestión de horas que el Unicaja anuncie de manera oficial su fichaje.

Thomas es el refuerzo que Katsikaris y el club han encontrado en el mercado para tratar de mejorar un juego interior cajista que desde el comienzo de la temporada ha estado en el ojo del huracán. Las últimas semanas han sido varias las alternativas que se han estudiado para reforzar el puesto de "5". Devin Booker y Greg Monroe han sido dos de las opciones con las que que más se avanzó en su momento, aunque al final el elegido ha sido el exjugador hasta el pasado mes de diciembre del Bayer de Múnich alemán y con pasado en Euroliga también en el Khimki ruso y el Fenerbahce turco.

Katsikaris espera que Thomas le dé al equipo la firmeza defensiva, el rebote y la explosividad bajo los aros que tanto se ha echado en falta desde que arrancó el curso y que le ha costado al equipo su eliminación prematura en el Top 16 de la Eurocup y caer en la Copa del Rey a las primeras de cambio, frente al Barça.

El equipo al completo tendrá solo tres días para que Thomas se adapte a sus compañeros y conozca los sitemas de Katsikaris antes de que llegue el sábado el choque liguero de la jornada 24 frente al Movistar Estudiantes (18 horas), en el Martín Carpena. Está previsto que el club dé el alta a Thomas en la ACB por lo que su debut está asegurado salvo contratiempo no deseado.

Esta semana también será decisiva para el futuro de Volodymyr Gerun. El Unicaja no cuenta con él y el ucraniano ha puesto como condición para irse de Málaga encontrar otro equipo de la ACB para acabar la temporada. En las últimas horas se han acelerado las conversaciones con los equipos que pudieran tener hueco en su róster para el internacional ucraniano, unas negociaciones que está realizando directamente su agencia de rerpresentación, con el beneplácito del propio Unicaja. El Casademont Zaragoza es uno de los que más interés ha mostrado, pero no el único.

El tiempo apremia ya que el próximo domingo 28 de febrero acaba el plazo para que jugadores que han jugado la presente Liga Endesa puedan cambiar de equipo dentro de la propia competición, por lo que quedan 7 días para tratar de llegar a un acuerdo que permita al Unicaja liberar al menos parte de la ficha de Gerun, que ya no contaba mucho en la última etapa de Luis Casimiro y que desde la llegada de Katsikaris no solo no juega sino que además dejó de entrenar con el primer equipo verde la semana previa a la Copa del Rey.