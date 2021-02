El Unicaja y Fotis Katsikaris ya tienen su refuerzo para la pintura: Malcolm Thomas. El veterano pívot estadounidense llega a la disciplina verde hasta final de temporada -tal y como confirmó este lunes el club de Los Guindos- y hoy mismo aterrizará en la capital de la Costa del Sol para pasar el pertinente reconocimiento y empezar a trabajar cuanto antes a las órdenes del técnico griego.

Después de muchos días y semanas de indecisión, buscando la operación adecuada, los dirigentes de Los Guindos por fin se lanzaron a traer un pívot que se lleva pidiendo a gritos todo el curso. La desvinculación de Dragan Milosavljevic y la probable de Gerun -que no cuenta para Katsikaris- han posibilitado el movimiento.

El Unicaja lleva toda la temporada adoleciendo de fortaleza física en su juego interior y eso es precisamente lo que viene a paliar este trotamundos del baloncesto. El conjunto malagueño será la primera aparición de Thomas en Liga Endesa. Antes, el norteamericano ya ha jugado en clubes de nueve países diferentes: Estados Unidos, Corea del Sur, Israel, Puerto Rico, Filipinas, China, Rusia, Turquía y Alemania, donde militó esta temporada hasta diciembre en el Bayern Munich.

Thomas, en sus inicios, pasó sin pena ni gloria por un buen número de franquicias de la NBA. Llegó a jugar partidos oficiales con San Antonio Spurs, Chicago Bulls, Golden State Warriors, Philadelphia 76ers y Utah Jazz. En medio de su aventura en la NBA tuvo su primera aparición en un equipo europeo, en la temporada 2012-2013, en el Maccabi Tel Aviv, donde ya tuvo la oportunidad de jugar en el Martín Carpena en partido de Euroliga -¡qué tiempos!-.

La campaña pasada llegó al Fenerbahce con el curso ya empezado y hasta que todo paró por la pandemia y ya en la presente temporada ha jugado en el Bayern Munich

Antes, en 2011, probó en Corea y tras su paso por la liga americana tuvo su periplo en el Piratas de Quebradillas de Puerto Rico, en el Meralco Bolts de Filipinas y en el Jilin Northeast Tigers chino. Ya en 2017 regresó a Europa para jugar en Khimki ruso hasta 2019, cuando volvió a China para enrolarse unos meses en el Shanxi Loongs. La campaña pasada llegó al Fenerbahce con el curso ya empezado y hasta que todo paró por la pandemia y ya en la presente temporada ha jugado en el Bayern Munich, que abandonó el pasado mes de diciembre.

Ahora, este jugador de 2.06 de altura y 32 años, llega al Unicaja para demostrar que todavía tiene mucho baloncesto que ofrecer. Thomas dotará al equipo de un mayor nivel físico y ayudará a mejorar la faceta reboteadora, uno de los puntos débiles del Unicaja en lo que va de temporada. El americano no es un gran anotador capaz de decidir partidos bajo el tablero, pero sí es tiene capacidad para sumar cerca del aro si los bases cajistas son capaces de asistirle en condiciones de generar ventajas.

Katsikaris ya tiene lo que pedía, una incorporación para su pintura. Ahora falta por ver si Malcolm Thomas es capaz asumir las funciones para las que se le ha contratado hasta final de temporada. En pocos días empezaremos a comprobarlo.

Regreso de los internacionales

Los jugadores del Unicaja que han estado estos días participando en las Ventanas FIBA empezaron ayer a reincorporarse a la disciplina verde. Los cuatro españoles -Jaime Fernández, Francis Alonso, Darío Brizuela y Rubén Guerrero- y el polaco Adam Waczynski ya se entrenaron ayer por la tarde en el Martín Carpena, mientras que el nacionalizado costamarfileño Deon Thompson llegará a lo largo de la mañana de este martes para empezar a preparar el encuentro de este sábado en casa ante el Estudiantes. Por su parte, el francés Axel Bouteille y el ucraniano Volodymyr Gerun -que no cuenta para el técnico- finalizaron su periplo con sus combinados nacionales este lunes y hoy llegarán a Málaga.

La situación de Volodymyr Gerun en el Unicaja lleva enquistada desde hace varias semanas. Fotis Katsikaris no cuenta con él y el club desea que encuentre un destino para llegar a un acuerdo desvinculación del jugador. El ucraniano también ve con buenos ojos salir ante la falta de confianza, pero no lo hará a cualquier precio. La cuestión es que su futuro debe resolverse en los próximos días o el pívot podría ver lo que queda de temporada desde la grada, algo que no quiere ninguna de las partes.

Una de las condiciones que puso Gerun para abandonar el barco cajista fue salir a un equipo de la Liga Endesa. El interior ucraniano ha tenido ofertas del extranjero que aceptaban pagarle una cantidad similar a la que cobra en el Unicaja, pero se ha negado en rotundo y espera poder marcharse a un club ACB. Pero el plazo para que esto se produzca no es eterno. Este domingo -28 de febrero- es el último día para que haya operaciones entre clubes de la Liga Endesa, por lo que si no hay entendimiento para que el jugador recale en otro equipo de la competición nacional a lo largo de esta semana ya no será posible y Gerun podría tirarse varios meses viendo los partidos desde la grada ante su negativa de irse al extranjero.

El Unicaja ya confirmó ayer la incorporación hasta final de temporada de Malcolm Thomas para reforzar la pintura cajista, movimiento que deja aún más en el ostracismo a Gerun. El ucraniano, que ni siquiera participó en la Copa del Rey, ya tiene por delante a Nzosa, Rubén Guerrero y hasta a Deon Thompson cuando hace funciones de ‘5’.

Gerun ha tenido una buena participación con la selección de Ucrania y ahora debe regresar a la Costa del Sol para resolver su futuro. El sábado, el todavía jugador del Unicaja anotó 9 puntos y capturó 8 rebotes en la victoria sobre Eslovenia (70-65) y ayer hizo 12 puntos y 6 rebotes en el triunfo sobre Hungría (63-97).

