Fotis Katsikaris acudió este martes al programa Zona Verde de 101TV, donde habló de la actualidad del Unicaja y de sus expectativas como nuevo técnico del conjunto malagueño. La entrevista sirvió para tratar numerosos asuntos, entre ellos la polémica que gira alrededor de Alberto Díaz, señalado en las últimas semanas por su condición de generador de faltas personales de ataque. El griego no dudó en salir en su defensa, y se mostró sorprendido por las críticas de Joan Plaza, extécnico del equipo costasoleño, ahora en el Coosur Real Betis.

El debate en torno a Alberto Díaz se centra en si realmente el jugador cumple con las normas o incurre en el llamado 'flopping', es decir, la exageración de este tipo de acciones. A este respecto, Katsikaris cree que el base malagueño es un jugador que "respeta las normas" y "que pone en riesgo su cuerpo". El entrenador también criticó la imparcialidad por parte de los árbitros al señalar estas acciones como técnicas sin un criterio específico para todos los equipos, como sucedió en el último encuentro frente al Barcelona. "Es un jugador único en Europa y pone en riesgo su cuerpo. A mí me fastidiaba como rival, pero no podía decir nada. Me ha sorprendido mucho unos comentarios de un ex entrenador suyo", aseveró refiriéndose a las desafortunadas declaraciones de Joan Plaza en el último derbi liguero andaluz en las que acusaba a Alberto de hacer teatro y no jugar al baloncesto.

También hubo tiempo para hablar de Malcolm Thomas, la última incorporación de la plantilla. "Quería asegurarme de que el jugador que viene tiene conocimiento del baloncesto europeo", señaló el técnico, algo que asegura que no es fácil de encontrar a mitad de temporada. Katsikaris elogió las buenas cualidades de Thomas tanto en defensa como en ataque y cree que "poco a poco va a entrar en el esquema del equipo".

Respecto a la posibilidad de traer nuevos fichajes en los próximos días, en concreto la incorporación de un nuevo base, el técnico aclaró que lo descarta ya que se prevé que Gal Mekel pueda reincorporarse antes de lo previsto. "Esperamos que pueda empezar a trabajar con contacto incluso la primera semana de marzo", declaró Katsikaris, pese a que las expectativas iniciales eran de poder recuperar al jugador en mayo.

El técnico griego se mostró en todo momento optimista con su plantilla y tuvo buenas palabras para los canteranos que esta semana han trabajado con el primer equipo, ya que ha tenido la oportunidad de conocer a los chicos de primera mano y señaló que "están en un proceso de crecimiento". El griego ve con buenos ojos este proceso de madurez que atraviesa el grupo y confía en poder competir y escalar posiciones para conseguir una plaza en el play off. También señaló que los jugadores han vuelto del parón por las ventanas FIBA "con ganas de trabajar" y ya se preparan para el próximo encuentro ante el Movistar Estudiantes.