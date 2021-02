Fotis Katsikaris se mostró feliz al final del partido por los 40 minutos vividos en el Carpena, aunque también fue crítico con el juego de su equipo en la primera parte. "Tengo la sensación de que nos sorprendieron con su energía y sus contactos en defensa en la primera parte. No atacamos bien tácticamente. En defensa tuvimos problemas en los bloqueos directos. No defendimos bien pero acabamos la primera parte igualados y metiendo 38 puntos sin jugar buenos ataques. Hablamos en el descanso de subir la intensidad, hicimos mejor trabajo, fuimos más agresivos atrás y en ataque, con paciencia, encontramos buenos tiros y buenas situaciones. Era muy importante ganar. Tengo que felicitar a los jugadores", aseguró.

Katsikaris aplaudió el buen debut de Malcolm Thomas. "Ha tenido un debut muy positivo porque no está al 100 por 100 en el físico y tampoco de ritmo de juego. Lleva 3 mses sin jugar, pero es un jugador muy inteligente. No parecía que entrenó solo 3 veces con nosotrros. Creo que cada vez va a estar mejor, lo espero".

También tuvo palabras positivas para Francis Alonso, que volvió a anotar con facilidad. "La confianza para los anotadores se coge en días como hoy. Seguro que le ayuda este partido. Hay un apartado de la estadística de Francis muy positivo: 4 asistencias. Eso me gusta mucho. Necesitaba un partido así de meter en situaciones diferentes", aseguró

A pesar del cómodo resultado final, Katsikaris sabe que no fue una victoria fácil y que era vital no fallar. "Tuvimos solo 3 días para preparar el partido y doy mucha importancia a la victoria. De verdad que no era fácil", explicó.

Sobre la lesión de Brizuela y las molestias físicas con las que acabó el partido Alberto Díaz, Katsikaris no dio muchas pistas al no tener el informe de los médicos. "No tenemos informe todavía. Los dos arrastran problemas físicos las últimas semanas. Son dos jugadores importantísimos para nosotros y si no están al cien por cien... Espero que no sean problemas serios y espero que se recuperen porque necesitamos a todos los jugadores", finalizó.