Fotis Katsikaris sabe que este martes tiene en el Palau Blaugrana uno de los partidos más difíciles de lo que resta de Liga Regular, pero el entrenador cajista confía en su equipo y espera que compita hasta el final, como pasó en la Copa del Rey de Madrid hace ahora un mes: "Jugamos contra un equipo que es uno de los mejores de Europa. Son muy físicos, tienen mucho talento y una plantilla muy profunda. Creo que hay 3 cosas para competir contra ellos: concentración, energía los 40 minutos y el físico que podamos poner contra ellos. Si falla una de las tres, habrá muy pocas opciones. Será importante que tengamos un buen día en ataque, no perder balones, tenemos una media de 20 pérdidas en los dos partidos que hemos jugado contra ellos. Tenemos que cuidar el balón y tomar buenas decisiones porque ellos te exigen mucho y sacan mucho partido de las pérdidas del rival. Hicimos un buen trabajo en el partido de Copa en la pintura, controlando el rebote y sería fundamental seguir haciendo bien este trabajo. No puedo destacar un jugador de ellos. Higgins nos hizo mucho daño en la Copa, pero no es él, es todo el equipo. Ellos en defensa hacen cambios y limitan las opciones de ataque del rival. Tenemos que ser verticales y encontrar la mejor opción de tiro posible".

Otra Final liguera

"Cada partido para nosotros es como una final. Tenemos un gran rival enfrente y por supuesto que será difícil, pero quiero que lo demos todo como equipo para competir hasta el último instante".

Precedente copero

Son partidos diferentes. La Copa es un torneo corto en el que hicimos un plan de partido que nos salió bien. Ellos eran favoritos y les sorprendimos hasta el punto de ir a la prórroga y poder incluso ganar. ¿Podemos pillarles otra vez con el mismo plan de partido? Yo creo que no. Difícil. Van a estar más preparados. Vamos a ver cómo podemos limitar cosas en los que ellos son muy buenas. Sobre todo tenemos que estar bien en ataque porque al Barça le gusta exprimir a sus rivales en defensa".

Recuperación de lesionados

Lo más importante es recuperar al cien por cien a los jugadores. Que cojan su forma al cien por cien. Nos es fácil que jugadores como Mekel, tres meses fuera, o Alberto, dentro, fuera, dentro, fuera... él, que es un jugador de ritmo, de curro. Darío sigue con molestias. Para tener a los 13 jugadores profesionales, más Pablo Sánchez, ojalá llegue el momento en el futuro, pero es parte del trabajo. Los jugadores están haciendo su esfuerzo, creo que tener 13 jugadores no es un problema, es bueno para competir entre ellos para que el equipo esté mejor.

Adaptación de Malcolm Thomas

Lleva aquí casi un mes, ha jugado solo dos partidos, que ha jugado muy bien y se han conseguido dos victorias. Es un jugador que nos va a yudar. Cada día va a ser mejor. En general está adaptándose bien a la filosofía del equipo, a sus compañeros, a su rol en el grupo. La verdad es que cada día está mejor.