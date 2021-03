Después de los numerosos problemas musculares que lleva arrastrando Carlos Suárez a lo largo de esta temporada, los servicios médicos del Unicaja se han aplicado, más que nunca, el dicho de «mejor prevenir que curar». Aunque el ala-pívot de Aranjuez ya se ha recuperado -aparentemente- por completo de la última rotura de fibras en el gemelo externo de su pierna derecha que sufrió a mediados de febrero, el sábado fue un espectador más en la victoria en el Carpena ante el Herbalife Gran Canaria y este martes tampoco formará parte del róster que se enfrente al Barça de Jasikevicius en el Palau.

La realidad deportiva del conjunto verde «ayuda» al descanso de Suárez en estos dos partidos. Si los cajistas necesitasen que todos y cada uno de los miembros del equipo arrimasen el hombro para pelear por seguir hacia delante en competición europea, o estuviésemos en la recta final del curso y Unicaja tuviese opciones serias y reales de levantar algún trofeo, durante más o menos minutos se podría ver al capitán en la pista.

En cambio, la situación del equipo es otra: Fuera de la Eurocup y en octava posición en la Liga Regular, después de un periodo de turbulencias los de Fotis Katsikaris están poco a poco encontrando la regularidad que necesitan y aún cuentan con margen para estar entre los ocho mejores equipos de la ACB de cara a los play off de final de curso.

Otro alivio para el técnico heleno con respecto a esta mini baja de Carlos Suárez es el regreso de Gal Mekel después de tres meses fuera de las canchas, que supondrá un valor añadido en la dirección de juego del equipo de Los Guindos que también se traduzca en más oxígeno para escoltas y pívots.

Aunque lo cierto es que esta campaña tampoco ha sido sencilla para el base israelí, concretamente a partir del mes de octubre del pasado 2020. Se rompió el adductor de la pierza izquierda, volvió a recaer de este mismo contratiempo, después se rompió un dedo que hasta le obligó a tener que operarse y, por último, el tromboembolismo pulmonar con el que tuvo que lidiar tras la infección de coronavirus. Su regreso es un alivio para el cuerpo técnico de Los Guindos.

La pesadilla de Suárez

«Ha sido el peor año de mi carrera. He tenido de todo, lesión muscular, reaparición, cuando recupero la forma otra lesión muscular... Luego despedí el año a lo «grande», confirmándome el 31 de diciembre que tengo coronavirus», analizaba el ala-pívot en su entrevista con La Opinión de Málaga a principios de febrero. Ahí Carlos Suarez aún no había que tendría que pasar otra vez por el mismo calvario que vivió solo unos meses atrás.

Problema muscular tras problema muscular, entre jugador, servicios médicos del Unicaja y especialistas situados en Madrid han ido intentando buscar las claves y, sobre todo, soluciones para atajar de raíz las dolencias del capitán cajista. «Estamos mirando otras cosas y creo que vamos a dar con la tecla para que no vuelva a ocurrir y no recaer, que es lo que quiero. He tenido lesiones en mi carrera, pero nunca con tanta continuidad», aseguraba también en Ser Deportivos hace aproximadamente un mes.

Aún sin aparente respuesta definitiva que cure todos los males musculares de Suárez, la primera solución ha sido darle un par de partidos de descanso y no correr riesgos innecesarios. Katsikaris necesitará todo el arsenal cajista en el último arreón de la campaña y, para ello, a nivel deportivo y emocional Carlos Suárez es una pieza de lo más valiosa. Así que sí, mejor prevenir...