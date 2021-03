Un Unicaja voluntarioso, trabajador, sin miedo, con buena actitud en ambos lados de la pista y con una imagen de lo más aseada durante tres cuartas partes del partido, cedió en el Palau Blaugrana ante el todopoderoso Barça, líder de la Euroliga, pero con problemas para superar al cuando cajista cada vez que se han visto las caras este curso. Un parcial de 19-1, entre el final del tercer periodo y los primeros minutos del cuarto final, decidió un partido mucho más equilibrado de lo que dijo el marcador final, 79-55.

Fue una pena ese mal rato del minuto 28 en adelante, porque hasta ese momento el Unicaja había sobrevivido con mucha dignidad en la cancha blaugrana. Lo que pasa es que lo que no puede ser, no puede ser... y además es imposible. Y a la hora de la verdad, apareció la diferencia sideral de plantilla y de recursos que hay a día de hoy entre un equipo que juega la Euroliga al más alto nivel y otro que no está jugando ni siquiera el Top 8 de la Eurocup. Hace solo seis-ocho años, Unicaja y Barça jugaban por lo "mismo", luchaban por objetivos más o menos comunes, en España y en Europa. Pero eso es ya historia. Ahora los rivales directos del Unicaja son el Manresa, el Andorra o el Joventut. Es la realidad. Y esta noche de martes en el Palau, bajo la atenta mirada de Pau Gasol, sentado en uno de los fondos, quedó más que claro.

Esta vez el partido no tuvo nada que ver con el de hace un mes en la Copa. Aquel día el Unicaja arrancó con un espectacular +20, pasando por encima de un Barça que no las vio venir. Jasikevicius y sus chicos estaban avisados y desde el primer minuto el Barça fue dominador del ritmo del partido, de los rebotes y del marcador. Con un plantel en el que da lo mismo quién esté en la pista, porque el técnico lituano tiene 12 titulares, el Barça fue moviendo el árbol hasta que acabó tirando la manzana.

Sin Brizuela, sin Carlos Suárez, con Mekel recién salido de una lesión de larga duración y con Malcolm Thomas todavía aterrizando en Málaga y en la propia ACB, era casi utópico creer en el milagro. Pero el equipo dio la cara durante los tres primeros cuartos y llegó hasta pensar en el ¿y por qué no? Un deseo que se topó con la mejor versión culé en el esprint final del partido.

La derrota deja a los verdes otra vez fuera de los 8 primeros, pero como este traspié entraba dentro de los planes, tampoco supone un grave contratiempo a la hora de echar cuentas. Esta cita en el Palau no estaba apuntada en la lista de objetivos "obligatorios" de Katsikaris para el esprint final de la Fase Regular, aunque es cierto que cada vez quedan menos jornadas y el margen de error es mínimo.

El primer cuarto solo tuvo color blaugrana. El Barça salió con las ideas claras, asfixió con su defensa el ataque verde, meter canastas fue tarea casi imposible para los de Los Guindos y los locales se fueron por una renta en torno a los 10 de diferencia. El primer cuarto se cerró con 23-13 y una superioridad absoluta de los del Palau.

Mejoró el Unicaja su circulación de balón, entraron un par de tiros abiertos, el Barça no estuvo tan fino y el marcador se ajustó mediado el segundo acto, 29-25. El Unicaja trabajó a destajo en cada defensa, pero el Barça no perdonó ningún error y al descanso lideraba el marcador con un razonablemente cómodo para ellos 40-32. La diferencia en el rebote al intermedio, 20-12 para los blaugranas, fue otra de las claves para el -8 en el electrónico.

El Unicaja volvió del descanso concentrado. Entraron los triples y a base de pico y pala, pico y pala, el equipo verde metió miedo al Barça, 49-48, 51-50... Mirotic acudió al rescate de los suyos cuando más falta les hacía, Davies también hizo daño y el tercer cuarto se esfumó con 60-51 para ellos y el milagro ya muy cuesta arriba.

El parcial creció en el arranque del último cuarto hasta un inaguantable 19-1. De aquel 51-50 a un 70-51, con poco más de 6 minutos por delante, que fue la sentencia a cualquier mínima opción de remontada. Al final, un demasiado cruel 79-55 para lo visto en al menos 28 de los 40 minutos del partido.

Superado el "trámite" del Palau, le quedan al Unicaja 11 partidos más de Liga hasta el corte del play off. El primero será este próximo sábado en Santiago de Compostela, en la pista del Monbus Obradoiro de Pepe Pozas, aunque sin Pepe Pozas, lesionado. Será una cita en la que será obligatorio sumar la victoria sí o sí para que el esprint final liguero no se vuelva una cuesta arriba infernal.