Nuevo reto para el Unicaja Femenino. Tras su brillante victoria el pasado sábado en Los Guindos frente al ISE CB Almería, las de Lorena Aranda volverán a disputar en su cancha este miércoles 17 de marzo un partido de alto nivel frente al líder invicto del Grupo B de la Liga Femenina 2: el Laboratorios Ynsadiet Leganés (20:00 horas, retransmitido por Canal FEB). Ana Pocek, baja para el encuentro al encontrarse recuperándose de su lesión.

Las madrileñas llegan a Málaga sin saber lo que es una derrota, habiendo ganado los 23 encuentros que ha disputado esta temporada. En su último partido, se impusieron Sinergia Soluciones Real Canos por 72 a 66. En el partido de la primera vuelta, el Unicaja Femenino cayó a domicilio por un ajustado 62 a 56.

El Laboratorios Ynsadiet Leganés posee una profunda plantilla en la que destacan la exterior Imani Tate (15,1 puntos, 4 rebotes, 14,7 valoración) y el juego interior compuesto por Shequila Joseph (9,7 puntos, 8,3 rebotes, 13,7 de valoración), Aitana Cuevas (10,3 puntos, 5 rebotes, 2,4 asistencias) y Maria Jespersen (13,4 puntos, 6,5 rebotes, 18,1 de valoración). En cuanto a números, el equipo madrileño es líder también en anotación (75,7 puntos), porcentajes de tiro (52,2% en tiros de 2, 32,7% en triples y 75,8% en tiros libres), asistencias (16,3) y valoración (86,8). En rebotes, son segundas con 37,4 rechaces por encuentro, únicamente una décima por detrás del líder, el Unicaja Femenino (37,5).

Marta Ortega: "Debemos defender y luchar hasta el final"

La base del Unicaja Femenino Marta Ortega ha valorado el estado del equipo de cara al próximo partido ante el Laboratorios Ynsadiet Leganés: "Venimos de ganar el sábado y creo que eso sube los ánimos. Necesitábamos una victoria y ahora estamos todas estamos eufóricas, con ganas del siguiente partido y de ganar y hacerlo como el sábado, que lo hicimos bastante bien".

Sobre el rival, ha asegurado que "es el líder de la competición, pero allí les plantamos cara y solo perdimos de 6, pero haciendo el partido como hemos hecho este anterior podemos plantarle cara perfectamente. Debemos defender, luchar hasta el final, no dar ningún balón por perdido y jugar como sabemos. Defender y correr. Se basan mucho en las rachas, no podemos bajar los ánimos aunque ellas metan varias canastas seguidas, tenemos que seguir defendiendo e intentar que no se nos vayan en ningún momento".

El Unicaja Femenino se medirá al Laboratorios Ynsadiet Leganés el próximo miércoles 17 de marzo, a partir de las 20:00 horas en Los Guindos. El encuentro, correspondiente a la Jornada 17 de la Liga Femenina 2 -aplazado en su momento-, será retransmitido por Canal FEB.