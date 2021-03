El Unicaja y Volodymyr Gerun separan sus caminos tras oficializarse su desvinculación como jugador del equipo malagueño. El pívot ucraniano, que llegó a Málaga en la temporada 2019-20, ha jugado 79 partidos en los que promedió 5,9 puntos, 3,6 rebotes y 8 de valoración, pero recientemente no ha encajado en los planes del primer equipo.

El jugador quedó apartado de la plantilla tras la llegada de Fotis Katsikaris como nuevo técnico del club. El entrenador griego buscaba un pívot más físico y defensivo, petición que se vio cumplida con la llegada de Malcolm Thomas. Tras esta decisión, el Unicaja le comunicó a Gerun que no entraba en la planificación del equipo, y lo hizo con el margen suficiente para que el ucraniano pudiera buscar otro destino antes del 28 de febrero, fecha límite para firmar con otro club de la ACB.

Gerun no encontró otra opción en la liga española y rechazó las ofertas de los equipos europeos que se interesaron en él, por lo que tomó la decisión de quedarse en Málaga. Desde entonces, el pívot permaneció al margen de los entrenamientos y los viajes de la plantilla, hasta que finalmente la desvinculación entre ambas partes se ha hecho efectiva.

Fotis Katsikaris fue muy claro en cuanto a su opinión sobre Gerun desde el día que llegó al banquillo del Unicaja. El ucraniano no contaba y desde el primer minuto quedó claro al no tener protagonismo sobre el parqué y quedarse fuera de la lista para la Copa del Rey. La marcha del pívot de la disciplina verde se lleva fraguando desde hace semanas, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha llegado a un acuerdo económico para cortar su contrato.

La desvinculación de Gerun llega tarde para los intereses del jugador, que no eran otros que recalar en un equipo de la Liga Endesa esta misma temporada. La idea del ucraniano de no abandonar España fue una de las mayores trabas que encontró el Unicaja para poder darle salida. Gerun tuvo ofertas de equipos extranjeros pero se negó en rotundo. Solo quería jugar en la ACB, pero eso ya no será posible este curso, ya que el plazo para incorporar jugadores procedentes de otros equipos de la Liga Endesa concluyó a final del mes de febrero.

Con esto, se pone punto final al periplo de Gerun en Málaga. La dirección de Los Guindos tenía muchas esperanzas puestas en un jugador que llegó hace año y medio. Incluso tras no cuajar en su primer año, este curso se esperaba un paso adelante. Pero no llegó y no quedó otra que buscar una solución.

«Desde Unicaja queremos agradecer a Volodymyr Gerun su profesionalidad y trabajo durante todo el tiempo que ha formado parte del Unicaja. Desde el club le deseamos suerte en su nueva etapa personal y profesional», dijo el club de Los Guindos en su nota de despedida.