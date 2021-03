Una canasta sobre la mismísima bocina de Dario Brizuela le sirvió al Unicaja para ganar en Santiago un partido con poco brillo, feo por momentos, pero en el que el Unicaja fue mejor que el Obradoiro, aunque no pudiera demostrarlo hasta la canasta ganadora final de la "mamba" vasca. Se sufrió de lo lindo, pero se sumó una victoria clave en el camino hacia el play off por el título.

El Unicaja tiene poco margen para el error. De aquellos barros de diciembre y enero vienen ahora estos lodos. En Santiago era obligatorio ganar porque los deberes están por hacer. El equipo arrancó el partido "empanao", mejoró con el paso de los minutos y dominó el marcador todo el segundo tiempo, pero le faltó rematar a un rival que arrasó en la lucha por el rebote (38-20) y estuvo también mejor desde el perímetro (44%-36%).

La verdad es que el Unicaja no dio la misma buena imagen de partidos precedentes, pero supo sufrir al principio e imponer después su baloncesto para sumar en el Fontes do Sar. Este partido hace un par de meses se habría perdido. Seguro. Ganar sin estar súper no es malo, al contrario, demuestra que el equipo va a más. No sé si dará tiempo para llegar al play off con opciones reales de dar alguna sorpresa, pero al menos este Unicaja nuevo de Fotis Katsikaris tiene un gen competitivo que debe servirle en las próximas 10 jornadas para llevarle, sin excesivo sufrimiento, a los cruces entre los 8 mejores en la lucha por el título.

El Obradoiro lo dio todo y vendió cara la derrota. Sin Pepe Pozas y con Birutis muy lastrado físicamente, parecía un rival propicio para este Unicaja en progresión. Pero los verdes no fueron capaces de romper nunca el partido. Ni el +9 a 107 segundos del final sirvió porque el "Obra" lo contestó con un 9-0 de parcial que dejó el partido a 2.5 del bocinazo final con la prórroga como horizonte más lógico (83-83). Entonces llegó con el reloj virtualmente a cero la sentencia de Brizuela, que incluso fue revisada por los árbitros para saber si el tiro estaba o no en tiempo.

Victoria al margen, hay cosas que no deben repetirse. Por ejemplo, la puesta en escena de los verdes. El Unicaja regaló el primer cuarto al Obradoiro. Los de Los Guindos entraron muy fríos en el partido y llegaron un segundo tarde a cada intento de robo o de puntear el tiro del rival. El Obradoiro anotó con gran facilidad, con Robertson haciendo muchísimo daño en el perímetro y con un actor habitualmente secundario, Steven Enoch, mandando en la pintura. Katsikaris castigó cada error de sus jugadores con un carrusel de cambios en el que, por ejemplo, sus tres pívots tuvieron minutos en ese cuarto inicial. El acierto de Brizuela, de vuelta tras su lesión, ayudó al Unicaja, que estaba 10 abajo en el minuto 7 (19-9), a cerrar el primer cuarto con "solo" 6 de desventaja, 26-20.

Los verdes siguieron remando. El "Obra" no tuvo tanto acierto con el paso de los minutos y el Unicaja logró equilibrar el marcador y ponerse delante, por primera vez, con el 35-37, en los últimos dos minutos del primer tiempo. Elpartido se fue al descanso 40-41 y con todo por decidir.

Los francotiradores de ambos equipos tuvieron una vuelta del intermedio espectacular. Las cuatro primeras canastas de los gallegos en el tercer cuarto llegaron desde el 6.75. Bouteille también aportó un par de bombitas, que unido a la buena circulación de balón y al trabajo atrás, permitió al Unicaja irse de 5, 49-54, con 4:37 por jugarse todavía del tercer cuarto. El canadiense Robertson acudió al rescate de los suyos cuando más apretó el Unicaja y el partido entró en los 10 minutos de la verdad con un igualado 60-62 para los de Los Guindos.

Un triple de Brizuela puso el +6, con poco más de 8 minutos por delante (62-68). En el mejor momento, con 8 de ventaja, el Unicaja perdió a sus dos centers por faltas. Primero cayó Nzosa y en la jugada siguiente, Thomas. El "Obra" se lo creyó con un parcial de 7-0 que puso el 74-75, a 4:09 para el final. Bouteille, con 5 puntos seguidos, rescató al Unicaja, 74-80. Un triple de Brizuela pareció la puntilla, a 1:47, 74-83. Pero el "Obra" reaccionó con un 9-0 que dejó el marcador en tablas, 83-83, a 2.5 del final. Katsikaris pidió tiempo, el balón fue para Brizuela y el tiro ganador del vasco acabó en la red gallega. Con sufrimiento y con suspense, pero objetivo cumplido.

Lo de Santiago ya es historia. Tener 13 victorias y 13 derrotas después de 26 jornadas en un balance para sacar poco pecho en un equipo del caché del Unicaja. Pero es lo que hay. Restan 10 jornadas más hasta el corte por el play off, habrá que ganar 6 ó 7 partidos para no pasar apuros. Jugando como últimamente creo que no habrá problema. Ojalá.